炸大佛前車之鑑 考古界憂文物前途

國立博物館8萬藏品恐陷險境

塔利班奉行伊斯蘭原教旨主義，否定所有人類或動物圖像。塔利班2001年3月用坦克和大炮摧毁建於公元6世紀的巴米揚大佛，英國廣播公司（BBC）去年2月亦報道，塔利班成員曾在2001年2月進入喀布爾博物館，用鎚子和斧頭砸壞任何他們認為有悖於伊斯蘭教義的人類或動物形象藝術品，毁掉數以千計的無價之寶。

《國家地理雜誌》報道，塔利班已控制了離喀布爾不遠的絲綢之路考古遺址「小銅礦」（Mes Aynak），這是中亞的重要古老佛教寺院之一。當地除有大批佛塔和雕像外，還有約一萬件文物出土，包括逾2500個錢幣。塔利班也控制了赫拉特城堡的新博物館，以及坎大哈省、加茲尼省和巴爾赫省幾座較小的博物館和藏品。報道指出，阿富汗官員原本打算把文物從第二大城市坎大哈和第三大城赫拉特運到其他地方保存，但已經來不及。

如今塔利班已進駐首都喀布爾，當地的阿富汗國立博物館逾8萬件藏品恐陷入險境，館長拉希米（Mohammad Fahim Rahimi）說：「我們非常擔心館員和館藏的安全。」

拉希米與阿富汗考古研究所長努里（Noor Agha Noori）表示，有與身處塔利班治下城市的工作人員聯絡，他們看似仍然安全，塔利班也告訴基層員工可以繼續工作。但由於這些員工被限制待在家中，因此無法得知考古場地、博物館和文物的現况。

塔利班領袖2月曾聲明保護文物

塔利班領袖今年2月曾發表聲明，指示追隨者「大力保護、監察及保存」文物，停止非法挖掘，守護所有歷史遺址，並將禁止販售文物。不過，許多阿富汗文化遺產專家質疑有關承諾。阿富汗美利堅大學社會科學教授謝里菲（Omar Sharifi）說：「塔利班洗白自己形象，但他們仍然是意識形態強烈且極端的組織。」謝里菲稱自己受到塔利班人員的威脅，上周已逃亡到印度。

（國家地理雜誌/中央社）

（阿富汗變天）