拜登無悔撤兵：國家建設非美任務 承認塔利班攻勢勝預期 指續駐軍只利中俄

塔利班記者會﹕不想樹敵 不報復

塔利班昨晚在喀布爾召開控制該市以來首場記者會，發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）稱，經歷20年終解放國家並驅逐外國部隊，是整個國家的驕傲時刻，他們不希望有內部或外部的敵人，承諾不會報復，並已赦免所有曾與該組織作戰的人，不希望民眾離開國家。他又稱會尊重女性權利，但須符合伊斯蘭法律制度，「將允許女性在我們的框架內工作和學習」。塔利班亦希望私營媒體「保持獨立」，但傳媒不應違反伊斯蘭價值觀，應為國家的團結努力。另外，塔利班發言人在Twitter宣布，組織二號人物巴拉達爾已返國，抵埗坎大哈省的機場。巴拉達爾被外界視為新政權的潛在總統人選。

拜登上周在馬里蘭州大衛營展開度假，周一返回白宮發表全國演說。他為其4月下令全面自阿富汗撤軍辯護，認為無論是5年前或15年後撤軍結果都是一樣，「我堅定地支持我的決定。20年過後，我深刻認識到，從來沒有一個撤軍的好時機」。他表示，知道自己的決定會受到批評，但他寧願承擔所有批評，也不會願將這責任交給第5名總統。

稱撤軍沒有好時機 承擔所有批評

對於阿富汗政權迅速崩潰，拜登承認事態發展比預期快，但他歸咎於阿富汗領導人棄國逃離和阿軍拒絕對抗塔利班，認為過去一周的發展，加強了撤軍是正確的決定，「我們給予他們需要的所有工具，我們支付他們的薪酬，為他們的飛機提供維修保養……我們提供他們一切決定自己未來的機會，但我們不能給予他們為這未來而戰的意志」。他指若阿富汗現在不能對塔利班作出真正的抵抗，那麼就算美軍再留守1年、5年甚至是20年，情况也不會改變。

質問阿軍亦不戰 美軍為何戰？

拜登批評周日出逃的原阿富汗總統加尼未有兌現其承諾，在美軍撤出後阿軍會捍衛國家，「我們敦促他們展開外交工作，尋求與塔利班達成政治協議，加尼拒絕這一建議。加尼堅稱阿國部隊會戰鬥，顯然他錯了。因此，我不得不再次問那些主張我們應該留下的人：連阿富汗軍隊也不願意打時，你們還要我派多少代的美國兒女去打阿富汗內戰？」

拜登表示，美軍在阿富汗的任務從來不是「國家建設」，「我們在阿富汗的唯一重要國家利益，今天仍是防止美國的本土恐襲」。他表示，繼續駐軍只對中俄有利，「我們真正的戰略競爭對手中國和俄羅斯，最希望的是美國無限期將龐大資源和注意力投入阿富汗以求穩定局勢」。

中俄籲對話 美稱觀其行

塔利班奪權後，中俄隨即示好，令人關注會否承認塔利班政權。美國國務卿布林肯周一先後致電中國外長王毅及俄羅斯外長拉夫羅夫，談論阿富汗局勢。俄羅斯外交部發聲明稱，美俄「同意在中國、巴基斯坦和其他相關國家參與下持續磋商，創造出合適的條件，並在新條件下展開阿富汗內部的全面對話」。王毅則向布林肯稱，北京鼓勵阿國建立「開放包容的政治架構」，「中方願與美方溝通對話，推動阿富汗問題實現軟着陸，促使阿國不再發生新的內戰或人道主義災難，不再成為恐怖主義溫牀和庇護所」。王毅又與拉夫羅夫通電話，表示在阿富汗新形勢下，中俄有必要加強戰略溝通與協作，維護中俄在當地的利益，並呼籲新政權約束和打擊包括「東伊運」在內的恐怖勢力。

美國未有關上承認塔利班政權大門，國務院發言人普萊斯（Ned Price）周一說，這取決於塔利班行為，稱未來阿富汗政府必須不窩藏恐怖分子，維護民眾基本權利，包括婦孺基本人權，「這才是我們會與之合作的政府」。

（紐約時報/金融時報/法新社）

（阿富汗變天）