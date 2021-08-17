大馬內閣總辭 巫統爭回朝 慕尤丁執政17月 成任期最短首相

慕尤丁昨日覲見國家元首後，在首相署發表直播演說，稱因15名巫統議員撤回對他的支持，他向朝野政黨提出的跨黨派合作建議亦遭駁回，明顯已失去國會多數支持，故決定即時率領內閣辭職，毋須等到國會下月信任動議。他在直播演說期間數度哽咽，自言要為任內不足道歉，但堅稱已在疫情期間做了力所能及的事。

元首命慕尤丁任看守總理

國家王宮隨後發出聲明，稱國家元首了解及尊重國家司法程序與體系，及尊重慕尤丁以憲法及法治為基礎所作出的決定，但因應疫情等因素，目前重新大選非最佳選項，故委任慕尤丁擔任看守首相，直至新首相誕生。大馬傳媒紛指王宮已要求各政黨領袖今午覲見國家元首。

慕尤丁在直播演說重提自己因堅持追查一馬發展基金（1MDB）事件被革去副首相的舊事，「我不會與盜賊同流合污，也不會違背法律只為了保住相位」。這說法被大馬傳媒解讀為暗批巫統的「官司派」（即指捲入貪腐指控的巫統主席阿末扎希和前首相納吉布）施壓自己干預司法，納吉布批評慕尤丁拋出不實指控，揚言要起訴對方誹謗。

安華面對內部挑戰

大馬政壇如今為首相人選暗中角力。原執政國民聯盟方面，國大黨主席維尼斯瓦蘭率先推舉巫統的副首相依斯邁沙比利為新首相，但巫統副主席斯里莫哈末卡立稱，會等到國家元首召見後才開最高理事會會議商討。

在野希望聯盟方面，希盟暨人民公正黨主席安華原是內部認可的首相人選，但來自東馬地區的沙巴民興黨則要求讓該黨主席沙菲益阿達跟安華公平競爭相位。希盟則傳出欲拉攏阿茲敏陣營「回巢」，阿茲敏原是安華黨友，但去年跟慕尤丁倒戈發動「喜來登政變」；國家誠信黨主席末沙布更公開提出希盟叛將重新歸隊，以恢復2018年大選的民意授權。

（星洲日報/聯合早報）