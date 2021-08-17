嚴刑峻法恐再現 塔利班：交法官決定

【明報專訊】塔利班重掌政權後，外界關注會否重新執行伊斯蘭教法。塔利班發言人未有排除會恢復過往做法，但表示刑罰會由法官和法庭決定，又強調會保護女性權利、傳媒及外交官。但喀布爾市內許多知名女性周日起紛紛在社交媒體表達對塔利班再度執政的恐慌和憂慮。
稱會保障民衆財產生命安全
塔利班5年治下的阿富汗執行嚴格伊斯蘭教法，民眾生活、宗教文物亦受箝制。塔利班禁止民眾看電視、電影與聽音樂。女性不准上學或工作，除非有男性陪同，否則只能待在家裏。公開行刑與鞭打屢見不鮮，西方的影片與書籍刊物全數被禁，被認為褻瀆伊斯蘭教義的文物全數被毁。嚴格處罰包括公開處決殺人犯與通姦者，認罪竊盜者則斷其手腳。他們嚴格要求男性蓄鬍、女性需穿著全身罩袍。
塔利班發言人沙欣周日向英國廣播公司（BBC）表示現無法斷言會否恢復過去的嚴格刑罰，要交由法官和法庭決定，但他說：「我向民眾保證，特別是喀布爾的居民，他們的財產生命都會安全。」他亦聲稱會尊重女性：「我們的政策是她們可上學和就業，戴頭巾。」
除了需安撫民心，塔利班亦需修復衝突時損毁的設施，但面對缺乏人手問題。在第六大城市昆都士（Kunduz），除了電纜損毀，供水亦未能送抵大部分居民，街道滿地垃圾和瓦礫，但能處理問題的公務員正躲在家中。塔利班開始派人逐家拍門尋找公務員，又張貼告示稱公務員須重返崗位否則面臨受罰。