嚴刑峻法恐再現 塔利班：交法官決定

稱會保障民衆財產生命安全

塔利班5年治下的阿富汗執行嚴格伊斯蘭教法，民眾生活、宗教文物亦受箝制。塔利班禁止民眾看電視、電影與聽音樂。女性不准上學或工作，除非有男性陪同，否則只能待在家裏。公開行刑與鞭打屢見不鮮，西方的影片與書籍刊物全數被禁，被認為褻瀆伊斯蘭教義的文物全數被毁。嚴格處罰包括公開處決殺人犯與通姦者，認罪竊盜者則斷其手腳。他們嚴格要求男性蓄鬍、女性需穿著全身罩袍。

塔利班發言人沙欣周日向英國廣播公司（BBC）表示現無法斷言會否恢復過去的嚴格刑罰，要交由法官和法庭決定，但他說：「我向民眾保證，特別是喀布爾的居民，他們的財產生命都會安全。」他亦聲稱會尊重女性：「我們的政策是她們可上學和就業，戴頭巾。」

除了需安撫民心，塔利班亦需修復衝突時損毁的設施，但面對缺乏人手問題。在第六大城市昆都士（Kunduz），除了電纜損毀，供水亦未能送抵大部分居民，街道滿地垃圾和瓦礫，但能處理問題的公務員正躲在家中。塔利班開始派人逐家拍門尋找公務員，又張貼告示稱公務員須重返崗位否則面臨受罰。

（紐約時報/霍士新聞/獨立報/BBC）