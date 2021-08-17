20年征阿連環失策 美軍混亂收場

拜登內外受壓

不少國家領袖對阿富汗局勢急轉直下表示失望，英國首相約翰遜將責任推到拜登和美國身上。約翰遜周日（15日）稱：「公平地說，美國撤軍的決定加速了事態發展。」他呼籲西方社會應共同合作，阻止阿富汗重新成為恐怖主義的溫牀。加拿大總理杜魯多也表示，對「阿富汗人民現在的處境感到心碎」。

阿富汗政府迅速倒台，亦令拜登在國內受壓，美國官員承認錯估形勢，美國國務卿布林肯周日（15日）接受美國有線新聞網絡（CNN）節目訪問時，直言「事情發展的速度比我們預期的更快」。部分國會議員質疑美國情報單位為何錯判形勢，或為何沒有更健全的應變計劃以撤離當地的美國人員。美國前總統特朗普周日發聲明，要求拜登就阿富汗亂局辭職，他諷刺拜登對阿富汗所做的事堪稱「傳奇」（legendary），將成為美國歷史上最大的失敗之一。但據CNN報道，白宮內部質疑特朗普才是罪魁禍首，指對方去年總統任內跟塔利班達成的撤軍協議，迫使拜登政府別無選擇。

《華爾街日報》分析指出，拜登在7月初預計美軍撤出阿富汗不會重演越南戰爭結束時倉促撤離的一幕，但事實證明拜登的樂觀主義是美國政府20年來在阿富汗問題上的再次誤判。文章認為，美國的策略從2001年一開始入侵阿富汗就失策，當塔利班被趕下台，時任美國總統小布殊錯過機會，沒與塔利班達成和平協議，反而很快將焦點轉向伊拉克，分散了對阿富汗的關注和資源配置。過去20年，美方低估任由地方軍閥掌權所造成的損害，無視阿富汗的腐敗現象；美方又高估阿富汗軍隊保衛國家的能力，而在最後階段低估塔利班求勝心，造成錯誤判斷。

（CNN/霍士新聞/華爾街日報）