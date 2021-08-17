喀布爾人湧機場 強攀美軍機墮亡

數以百計阿富汗民眾周日晚上已開始摸黑闖入喀布爾國際機場跑道，拖着行李相互推擠，盼能擠上飛機逃離阿富汗。社交平台有多條影片顯示機場的混亂情况，當中可見男女老幼在機場停機坪和跑道奔跑，有人爬上已擠滿人的登機橋，甚至在正滑行準備起飛的美軍運輸機外徒手攀附機身，當地通訊社稱有最少兩人在運輸機起飛後從高空墮下。美軍其後證實有人從機上墮下亡。在場美軍昨日向天開槍示警。一名目擊者向法新社說：「我非常害怕，他們對空中開了很多槍。」美國官員向路透社說：「群眾失控了，（向天）鳴槍只為控制混亂場面。」在混亂期間，美國大使館出緊急安全警報，說：「有報道說機場起火，因此我們指示美國公民就地避難。」

航空公司改道避經阿富汗上空

美國國務院昨表示，美軍已控制機場範圍，並負責掌控機場空中交通，而大使館人員已全部身處機場。不過，由於機場情况混亂，機場當局昨宣布所有民航班機服務已經暫停。法國表示，會在周一晚開始用飛機撤走僑民到阿聯酋，土耳其航空亦表示會在周一安排專機撤走民眾。超過60個國家發表聯合聲明，要求塔利班必須保持機場與邊境開放，讓想離開阿富汗的人離國。

另外，多家大型國際航空公司宣布部分國際航線會改道避開阿富汗上空，以策安全，包括英航、聯合航空、漢莎和維珍航空等。其他國家如加拿大、德國和法國等，則指示國內航空公司的飛機在經過阿富汗上空時，要確保最少離地2.5萬呎。監察空中交通網站FlightRadar24顯示，在香港時間昨午5時，阿富汗上空沒有任何商務飛機經過。

（法新社/路透社）