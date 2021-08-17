塔利班籌組新政府 中俄示好 北京稱溝通展友好合作 與俄同不撤使節

半島電視台昨日新聞直播片段顯示，幾十名持槍戰士簇擁着一批塔利班指揮官坐鎮總統府，有3名前政府官員負責「交接」。被視為掌實權的塔利班第二把交椅、政治辦公室負責人巴拉達爾（Abdul Ghani Baradar）周日發表簡短視像講話：「沒人預期到我們如此這般的勝利。」他表示，現在開始的真正考驗是，切合人民期許和解決他們的難題。

塔利班稱建具包容酋長國

塔利班政治辦公室發言人納伊姆（Mohammad Naeem）昨對半島電視台表示，阿富汗新政府很快成形。塔利班不想受孤立，將採取雙向互不干涉的國際政策，促進和平國際關係。「我們取得了所追求的國家自由、人民獨立。我們不會容許任何人利用我國土地針對任何人，我們不想傷害他人」。塔利班1996年至2001年上一個政權僅獲巴基斯坦、沙特阿拉伯、土庫曼和阿聯酋承認。

60國要求塔利班須開放機場邊境

阿富汗變天引發首都喀布爾昨日出現民眾外逃現象，上千人湧往機場希望離開（見另稿）。多國繼續撤走外交人員甚至關閉大使館，不過中俄使館繼續運作。全球約60國要求塔利班允許想離開的阿富汗人和國際公民出境，且機場和邊境口岸必須保持開放，但中國及俄羅斯未參與這項聯合聲明。中國外交部發言人華春瑩昨表示，中國駐當地大使館仍正常運作，並將與塔利班協商建立開放包容的伊斯蘭政府，又稱中方對阿富汗人民的選擇表示尊重。被問到中方是否將承認塔利班政府時，華春瑩表示中方會在充分尊重阿富汗國家主權及國內各派意願基礎上，與阿富汗塔利班等保持聯繫和溝通。

俄羅斯總統阿富汗問題特使、外交部第二亞洲司司長卡布洛夫（Zamir Kabulov）昨稱，駐阿富汗大使周二（17日）將跟塔利班官員接觸，之後再決定是否承認塔利班政府。

在新政府組成方面，塔利班發言人沙欣（Sohail Shaheen）在多哈表示，新政府成員將包括前政府官員等塔利班以外人士，塔利班在拉攏一些「知名人物」。另外，所有棄械投誠的阿富汗軍警皆可獲特赦。塔利班表示沒有收到任何地方衝突報告，且命令了戰士「讓阿富汗人恢復日常活動，不得做出嚇怕人民的事」。

不過，許多人依然擔心塔利班回朝會重推苛政。周一早上，首都市中心很多店舖關門。一名在喀布爾工作的中國人說，「大家都沒有猜到」塔利班來得那麼快。他指喀布爾被攻入後，普通人都躲在家，很多地區開始停電，推測是發電站沒有人上班。十數名阿富汗機師駕駛飛機逃往烏茲別克。烏茲別克稱，他們在兩國邊境拘捕了84名阿富汗士兵。

報道：加尼捲款逃 太重遺現金

阿富汗原總統加尼周日起下落未明，俄羅斯媒體國際文傳電訊社昨引述知情人士透露，加尼已過境塔吉克，前往阿曼，並很有可能前往美國。加尼在facebook表示，他離開國土為的是避免與塔利班起衝突，禍延數以百萬計的喀布爾居民。俄羅斯新聞社（RIA）引述俄羅斯大使館發言人稱，加尼周日逃走時的4輛汽車載滿現金，隨從試圖將現金放進直升機，但因為實在太多，部分現金被迫遺棄在停機坪。

（路透社/衛報/CNN/BBC/半島電視台）