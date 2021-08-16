大馬官員：首相今辭職 內鬥拖垮慕尤丁 巫統勢重奪相位

【明報專訊】馬來西亞傳媒「當今大馬」（Malaysiakini）和《星洲日報》先後報道，在國會失去過半支持的首相慕尤丁（圖）今日（16日）會向國家元首遞交辭呈，結束不足一年半的執政。其中當今大馬昨日訪問了首相署部長禮端，後者承認慕尤丁用盡方法維繫政權不果，只能以辭職解決問題。慕尤丁請辭令深陷新冠疫情和經濟衰退的馬來西亞面臨權力真空危機，《星洲日報》引述消息報道，巫統與慕尤丁領導的土著團結黨已達共識，相位轉交副首相兼巫統副主席依斯邁，內政部長兼土團黨總秘書韓沙任其副手，但報道提到兩黨仍有異議聲音，最終發展仍具變數。
禮端在當今大馬的訪問稱，慕尤丁在周日早上舉行的土著團結黨國會議員會議上，證實辭職一事，又稱慕尤丁周一下午到王宮提交辭呈前，會先召開特別內閣會議。《海峽時報》亦引述土團黨領袖稱確認慕尤丁準備辭職，但指慕尤丁跟國家元首會面時會向後者提出「數個選項」，包括辭職、解散國會和少數派政府。《星洲日報》其後也確認慕尤丁今日請辭的消息。
慕尤丁掌權17個月 政局未曾穩定
2018年馬來西亞大選意外變天，由馬哈蒂爾領軍的希望聯盟上台，巫統自國家獨立後首度失去相位。但希盟政府因安華和馬哈蒂爾的首相交接暗戰陷入不穩，最終慕尤丁和原屬安華黨友的阿茲敏倒戈發動「喜來登政變」，馬哈蒂爾去年2月底辭任首相，自此大馬政局陷於混亂。慕尤丁率土團黨跟巫統和伊斯蘭黨組成「國民聯盟」上台，但權力一直不穩，淪為在野的希盟和不滿議席較多但未獲相位的巫統先後發難。希盟領袖安華去年9月宣稱獲足夠支持拜相，但未獲國家元首支持，翌月輪到巫統威脅退出執政聯盟但未成事。
巫統上月底起再次出招，去信國家元首表示14名黨內議員不再支持慕尤丁，連同本月初辭職的高等教育部長諾萊妮，慕尤丁在國會失去了15票，只剩約100名議員支持，儘管低於國會多數所需的111人，但仍多於希盟（88席）。慕尤丁原堅拒下台，但在國家元首介入下形勢漸變，原稱等到9月國會信任投票，到上周五（13日）終首次承認自己沒過半支持，並提出政治及選舉改革方案，嘗試爭取反對派支持但不果，最終在任職約17個月後選擇掛冠。
巫統依斯邁料坐正 土團黨保副相位
在新冠疫情肆虐和經濟深陷衰退下，慕尤丁下台為馬來西亞帶來更多不確定性。希盟堅持安華作為首相人選，巫統和土團黨則傳出幕後協商組織臨時政府。《星洲日報》引述政壇消息報道，巫統的副首相依斯邁沙比利（Ismail Sabri）與土團黨內政部長韓沙再努丁（Hamzah Zainudin）預計會成為新任的正副首相，意味着國盟政府保留，只是巫統和土團黨交換位置。網媒「透視大馬」報道，一批國會議員到酒店開會以收集法定聲明支持這個執政組合，依斯邁和韓沙相信都有到場。
《星洲日報》另外提到，巫統和土團黨內部仍有其他要員爭取正副首相席位，在巫統擔正、土團黨任副手的前提下，巫統黨主席阿末扎希、資深議員東姑拉沙里和高級外交部長希山慕丁加入角逐相位的行列，土團黨則有阿茲敏欲取代韓沙任副首相。
（路透社/聯合早報/海峽時報/當今大馬/星洲日報）
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