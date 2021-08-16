大馬官員：首相今辭職 內鬥拖垮慕尤丁 巫統勢重奪相位

禮端在當今大馬的訪問稱，慕尤丁在周日早上舉行的土著團結黨國會議員會議上，證實辭職一事，又稱慕尤丁周一下午到王宮提交辭呈前，會先召開特別內閣會議。《海峽時報》亦引述土團黨領袖稱確認慕尤丁準備辭職，但指慕尤丁跟國家元首會面時會向後者提出「數個選項」，包括辭職、解散國會和少數派政府。《星洲日報》其後也確認慕尤丁今日請辭的消息。

慕尤丁掌權17個月 政局未曾穩定

2018年馬來西亞大選意外變天，由馬哈蒂爾領軍的希望聯盟上台，巫統自國家獨立後首度失去相位。但希盟政府因安華和馬哈蒂爾的首相交接暗戰陷入不穩，最終慕尤丁和原屬安華黨友的阿茲敏倒戈發動「喜來登政變」，馬哈蒂爾去年2月底辭任首相，自此大馬政局陷於混亂。慕尤丁率土團黨跟巫統和伊斯蘭黨組成「國民聯盟」上台，但權力一直不穩，淪為在野的希盟和不滿議席較多但未獲相位的巫統先後發難。希盟領袖安華去年9月宣稱獲足夠支持拜相，但未獲國家元首支持，翌月輪到巫統威脅退出執政聯盟但未成事。

巫統上月底起再次出招，去信國家元首表示14名黨內議員不再支持慕尤丁，連同本月初辭職的高等教育部長諾萊妮，慕尤丁在國會失去了15票，只剩約100名議員支持，儘管低於國會多數所需的111人，但仍多於希盟（88席）。慕尤丁原堅拒下台，但在國家元首介入下形勢漸變，原稱等到9月國會信任投票，到上周五（13日）終首次承認自己沒過半支持，並提出政治及選舉改革方案，嘗試爭取反對派支持但不果，最終在任職約17個月後選擇掛冠。

巫統依斯邁料坐正 土團黨保副相位

在新冠疫情肆虐和經濟深陷衰退下，慕尤丁下台為馬來西亞帶來更多不確定性。希盟堅持安華作為首相人選，巫統和土團黨則傳出幕後協商組織臨時政府。《星洲日報》引述政壇消息報道，巫統的副首相依斯邁沙比利（Ismail Sabri）與土團黨內政部長韓沙再努丁（Hamzah Zainudin）預計會成為新任的正副首相，意味着國盟政府保留，只是巫統和土團黨交換位置。網媒「透視大馬」報道，一批國會議員到酒店開會以收集法定聲明支持這個執政組合，依斯邁和韓沙相信都有到場。

《星洲日報》另外提到，巫統和土團黨內部仍有其他要員爭取正副首相席位，在巫統擔正、土團黨任副手的前提下，巫統黨主席阿末扎希、資深議員東姑拉沙里和高級外交部長希山慕丁加入角逐相位的行列，土團黨則有阿茲敏欲取代韓沙任副首相。

（路透社/聯合早報/海峽時報/當今大馬/星洲日報）