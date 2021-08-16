多國急撤外交人員 美撥千兵助疏散

美駐喀布爾核心團隊轉至機場

隨着塔利班兵臨城下，美國官員昨表示，美國駐喀布爾的「核心」團隊成員工作地點已轉到喀布爾機場，昨日尚留在喀布爾的美國大使館人員少於50人。北約官員說，數名歐盟工作人員已遷往喀布爾某個安全地點。英國《星期日電訊報》報道，喀布爾機場可能加快落入塔利班手中。英國駐阿富汗的外交等官員人數，在上周由500多減至數十，大使預計於周日晚上乘搭飛機出境。

拜登重申無意長遠介入當地局勢

美國總統拜登前天表示，在卡塔爾跟塔利班談判的美國官員已警告對方，一旦塔利班在阿富汗的行動危及美方人員或任務，美方將迅速作出強而有力的軍事回應。不過拜登重申無意長遠介入阿富汗局勢，他當天就阿富汗問題發表聲明，指在近20年的阿富汗戰爭中，美國已派出精銳將士，及投放近1萬億美元（約7.8萬億港元），「如果阿富汗軍隊不能或不願守住自己的國家，美軍再多駐留1年或5年也無濟於事」。他說，美方支持阿富汗總統和其他阿富汗領導人尋求政治談判實現和平進程。

（綜合報道）