多國急撤外交人員 美撥千兵助疏散

【明報專訊】阿富汗安全形勢急轉直下，美、英等國昨日加緊撤走阿富汗首都喀布爾的外交人員，俄羅斯則稱未有相關計劃。另一方面，美國總統拜登上周六授權增撥1000名第82空降師士兵，幫助疏散美國公民及確保美軍安全有序撤離。美國使館人員預計會在周日起的72小時內撤出阿富汗。拜登重申美國將在8月底完全撤軍阿富汗的堅定立場，稱「不能接受美國無休止地介入另一個國家的內部衝突」。
美駐喀布爾核心團隊轉至機場
隨着塔利班兵臨城下，美國官員昨表示，美國駐喀布爾的「核心」團隊成員工作地點已轉到喀布爾機場，昨日尚留在喀布爾的美國大使館人員少於50人。北約官員說，數名歐盟工作人員已遷往喀布爾某個安全地點。英國《星期日電訊報》報道，喀布爾機場可能加快落入塔利班手中。英國駐阿富汗的外交等官員人數，在上周由500多減至數十，大使預計於周日晚上乘搭飛機出境。
拜登重申無意長遠介入當地局勢
美國總統拜登前天表示，在卡塔爾跟塔利班談判的美國官員已警告對方，一旦塔利班在阿富汗的行動危及美方人員或任務，美方將迅速作出強而有力的軍事回應。不過拜登重申無意長遠介入阿富汗局勢，他當天就阿富汗問題發表聲明，指在近20年的阿富汗戰爭中，美國已派出精銳將士，及投放近1萬億美元（約7.8萬億港元），「如果阿富汗軍隊不能或不願守住自己的國家，美軍再多駐留1年或5年也無濟於事」。他說，美方支持阿富汗總統和其他阿富汗領導人尋求政治談判實現和平進程。