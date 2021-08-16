塔利班二號人物 接任總統成數高

1994年創立組織4人之一

巴拉達爾生於1968年，是1994年創立塔利班的4人之一。他跟大多數阿富汗人一樣，因蘇聯1970年代末入侵阿富汗而投身衛國游擊戰。外界相信他在這時期結識日後成為塔利班主要領袖的奧馬爾（Mohammed Omar），並娶了奧馬爾的一名姊妹。巴拉達爾主責軍事策略和指揮，輔助奧馬爾集結曾經抗蘇的穆斯林游擊隊員組織塔利班，在蘇聯撤軍後爆發的內戰中擴張勢力以至執政。

巴拉達爾負責外務 上月曾晤王毅

在塔利班1996年起執政的約5年期間，巴拉達爾曾身居多個重要官職。美軍2001年出兵推翻塔利班時，巴拉達爾是副國防部長。他之後逃亡往巴基斯坦，繼續控制着塔利班的資金和策動一些重大襲擊，直至2010年2月在巴基斯坦南部城市卡拉奇的一次美、巴聯合突擊中被捕。他於2018年獲釋，之後一直在卡塔爾生活和擔任塔利班政治辦公室負責人，負責與美國談判和對外事務，包括上月到天津會晤中國外長王毅，又曾赴俄洽談阿富汗前景。

（法新社/BBC）