塔利班入首都 阿富汗總統出逃 喀布爾一日易主 美大使撤走

塔利班昨兵不血刃攻下政府軍除喀布爾外的最後大城市據點賈拉拉巴德後，即展開針對喀布爾的最後攻勢，全城響起警報，多架直升機掠過市中心及投擲照明彈，還傳來零星槍聲，引起恐慌。內政部一度表示塔利班已從「四方八面」入城，路透社引述當地居民指見到有塔利班武裝人員，美聯社和法新社則指塔利班進駐喀布爾外圍。

在多哈與加尼政府談判的塔利班發言人初期表示，只指示部隊駐紮喀布爾市郊，並不準備以武力攻城或入城。塔利班強調其武裝人員不會妄傷人命亦不准開槍慶祝，他們將維持該市機場、醫院運作和緊急物資供應，而喀布爾市內任何人士倘選擇離開，可循安全通道出城。塔利班敦促加尼政府「和平投降」，聲言不會對任何政府人員秋後算帳，並會保護婦女、維護新聞工作者及外交人員自由，呼籲百姓不要因恐懼而離國。

官員指加尼赴鄰國塔吉克

大勢已去的加尼政府隨即為政權交接鋪路，內政部長發表錄音講話表示政府將「和平移交權力」予過渡政府，說該市不會受到攻擊，安撫民眾「毋須擔憂」。之前一日尚發表講話要重新集結兵力抗敵的總統加尼，昨日沒有公開露面或發言，官員透露他與美國特使和北約高官緊急會談，並授權代表團跟塔利班會談。但數小時後當地傳媒即傳出加尼已離開阿富汗，內政部高官及後承認加尼已往鄰國塔吉克，但總統府未有回應。塔利班昨正了解加尼是否已離開。

喀布爾民心動搖湧往提款

路透社原引述外交消息指，前內政部長賈拉利會被任命領導過渡政府。不過原宣稱暫緩進城的塔利班入夜後改口風，確認其武裝人員已進城，以「維護法治」。路透社報道，塔利班指揮官宣稱已佔領阿富汗總統府，又引述兩名塔利班官員指預期不會有過渡政府，塔利班將會全面接收權力。在2001年9/11恐襲後，美國出兵阿富汗，同年11月塔利班倒台，如今事隔20年塔利班即將重奪政權。

布林肯：留阿不符美利益

眼見塔利班入城在即，喀布爾市居民和近日從其他淪陷區湧入的難民俱感驚慌失措。數以百計居民連續第二天湧往銀行希望提取積蓄，另有許多人向政府辭職。有美國記者說目睹政府軍換上便服離開崗位回家。市內一名店東表示如今唯一的願望就是塔利班重新上台後「帶來和平」。

西方多國昨日加緊撤離外交人員和僑民，同時關閉大使館，喀布爾機場成為市內唯一可撤退的路線。美國傳媒紛紛報道，美國使館昨已降下旗幟，旗幟隨同大使與其他職員撤往喀布爾機場。美國扶植多年的政府軍在塔利班的攻勢下，崩潰速度遠超預期，令拜登政府飽受爭議，甚至被比喻為越戰時倉皇撤出南越首都西貢（今胡志明市）的「西貢時刻」。但美國國務卿布林肯堅稱「這不是西貢」，昨日重申美軍繼續留在阿富汗不符合美國利益。

（路透社/法新社/美國廣播公司/半島電視台）