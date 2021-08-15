提早修訂中期防衛計劃 日擬增預算應對台海局勢

《中期防衛力整備計劃》涉及規定防衛裝備、部隊編制完善目標和詳細經費，目前的版本是2018年底時任首相安倍晉三的內閣所批准，總值27.47萬億日圓（約1.95萬億港元）。該計劃有一項條款，即可在3年後基於當時的安全狀况進行覆核修訂。

共同社引述消息指，首相菅義偉和防衛相岸信夫本月較早前同意必須修訂。消息指防衛省正草擬符合該修訂的2022財政年度預算申請，內容包括增加對F-35戰機、運輸船舶和無人潛水器等自衛隊裝備的開支，以協助守衛日方的偏遠島嶼，另外還會斥資提升外太空能力、網絡安全和人工智能的資金。

防衛省和國家安全保障局的相關官員已展開商討，預算申請本月內會提交到財務省作評估審核。

日防衛開支連續9年錄增長

日本防衛支出預計在2021財政年度達到破紀錄的5.34萬億日圓（約3800億港元），是連續第9年增長，該預算包括總值335億日圓的較長程導彈開發項目，後者旨在爭取面對敵艦的射程優勢。

美日聲明屢批中方動作

這次修訂旨在履行菅義偉4月訪美時就日方提高防衛能力所作出的承諾，藉此鞏固美日同盟。當時的日美峰會聯合聲明提及「台灣海峽和平穩定之重要」表述，是52年來首次有日美領袖在峰會聲明提及台灣問題。

聲明另外提到反對「單方面改變東海現狀的企圖」（中日有主權爭議的釣魚島位於東海）和「南海的非法海洋聲索和活動」，批評中方動作「不符合以規則為基礎的國際秩序，包括使用經濟和其他形式的脅迫手段」。

（共同社）