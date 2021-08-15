海地7.2級大地震 總理：造成巨大破壞

事發於早上約8時半，震央位於該國西南部港口萊凱（Les Cayes）東北約30公里、首都太子港以西約150公里，震源深度僅10公里（有報道更指是6公里），屬極淺層地震。路透社的報道指，今次地震震感強於2010年大地震，古巴、多米尼加和牙買加等民眾均感受到震動，海地不少民眾慌忙走出屋外躲避。美國海嘯警報系統一度發出3米高的海嘯警告，不久撤除。未經證實的社交網絡訊息和圖片顯示，鄰近震央的熱雷米鎮（Jeremie）等西南部地區有民房、學校和教堂等建築物倒塌或損毁。一名鄰近震央的居民告訴法新社：「許多住宅毁壞，有人死了，有的送院，一街是人，餘震持續發生。」另一名民防部門官員表示，他確定有人身亡，但未有具體人數。

海地2010年1月12日曾發生7級地震，估計造成至少25萬人身亡，30萬人受傷，500萬人無家可歸，所造成的破壞迄今仍未完全恢復，一間重點醫院還在重建中。

（綜合報道）