美NOAA：上月成歷來最熱月份

NOAA的數據顯示，上月全球陸地及海面溫度較20世紀平均的15.8℃高出0.9℃，是142年有紀錄以來最熱的一個月。全球對上一次最熱紀錄為2016年7月，今次的氣溫較該月高出0.01℃。其中，北半球陸地表面溫度上月是有紀錄以來最高溫的7月，較以往平均高出1.54℃，打破2012年紀錄。亞洲也創下歷來最熱7月，歐洲出現歷來第二炎熱的7月。北極今年7月的海冰覆蓋範圍為1979年有紀錄以來第四少。

NOAA署長斯平拉德（Rick Spinrad）說：「7月通常是全球一年中最熱的月份，但今年的7月打破紀錄成為最熱的7月。這項新紀錄讓氣候變化為全球增添不安與破壞性」。

美國突破研究所（Breakthrough Institute）氣候專家豪斯法勒（Zeke Hausfather）認為今夏高溫是受氣候變化影響，「我們看到全球出現極端天氣，由創紀錄的高溫熱浪、極端豪雨到燎原山火，都是全球暖化長期預計之內的影響。這情况將持續且更嚴重，直至全球能將二氧化碳及其他溫室氣體排放減至淨零。」

（法新社/BBC/衛報）