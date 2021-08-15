塔利班治下女權遭遏制 女性紛逃至首都

塔利班1990年代末執政時，依照對伊斯蘭教法的嚴格解讀，禁止女性工作，女童不可上學，女性外出時須有男性親屬陪同和穿上遮蓋臉部和全身的罩袍。阿富汗女權進展被視為該國這20年來最大成就之一，但隨着塔利班攻城掠地，多地似乎恢復昔日峻法，如在第二大城市坎大哈，有塔利班成員闖進銀行，押送9名女職員回家，禁止她們再上班，稱可由男性親屬接替，第三大城市赫拉特亦發生類似事件。有北部省份居民稱，塔利班已關閉當地女校。

女性露臉或用手機 遭警告「沒人能救你」

許多限制與20年前相似，亦有針對科技進步的新限制，如巴爾赫省（Balkh）有年輕女性稱被禁止使用智能手機，若單身女性被發現使用智能手機，就會被質疑是否與異性發展關係。同省有教師憶述，目睹有女性掀開罩袍稍為露出臉部，另有女同事看了一眼手機，不久就收到塔利班透過當地長老傳送的訊息，警告她們不要再犯，否則就會「把你帶走，沒人能救你」。

一名來自加茲尼省、懷孕7個月的22歲女性向《衛報》稱，目擊塔利班想帶走其村落的一名年輕女孩，最終女孩跳樓自盡，塔利班又要求女性為他們煮食和洗衣服，最終她決定逃到喀布爾，與大批流離失所者在公園等地方落腳。政府的難民和遣返事務部估計，近七成流離失所者是婦女和兒童，又稱接獲女性被迫婚的報告，但未能證實消息。

（路透社/華盛頓郵報/衛報）