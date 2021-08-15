政府軍腐敗待遇差無力還擊 塔利班協調有序成得勢關鍵

以往文件顯示，阿富汗陸軍、空軍和警察共有逾30萬人，但美國官員指近日似乎只剩下六分之一。阿富汗長期徵兵困難，一來軍警傷亡率高，二來逃兵和貪污問題嚴峻，指揮官為獲更多資金而報大士兵人數，被稱為「幽靈士兵」。

美國「阿富汗重建特別總監察長辦公室」（SIGAR）7月的國會報告就坦言對阿富汗部隊真正實力的數據存疑。至於塔利班的軍力更難有確實數據，美國軍事學院反恐中心估計其核心戰力有6萬人，加上其他武裝組織和支持者則可達20萬人。

論資金和軍備，政府軍明顯佔上風，單是美國已向阿富汗安全部門撥款880億美元（約6850億港元）。阿富汗空軍原是戰場關鍵優勢，但維修戰機和配備人員一直有困難。塔利班主要財源是毒品交易，並獲來自巴基斯坦等的外部支援，最近更撿獲政府軍武器，包括美國提供的裝備。

軍方用人不當 策略頻出錯

除了早被詬病的貪腐問題，士氣低落也是政府軍一大困擾，專家指士兵常被派駐沒部落或家庭聯繫的地區，或是多地不戰而敗的原因之一。加尼政府被批評任用欠缺軍事經驗的官員制定策略，阿富汗軍校警備司令伊德里斯（Edris Ataaie）狠批過去幾年不適任的領袖對待部隊的方式糟糕，導致如此混亂的境地。

在近日的戰事，許多軍警投訴缺乏支援，如在上周五失陷的第二大城市坎大哈，有警察部隊稱連日來除了薯仔就沒收到其他東西，他們往往感到筋疲力盡。另一道前線有警員稱，原有30人的特種作戰部隊只餘下一半人員，彈藥和武器嚴重不足。

塔利班佔領關口奪收入

塔利班雖架構鬆散，但有專家認為這輪進攻經過協調，如前英國陸軍準將巴里（Ben Barry）指，塔利班先攻北部和西部，而非傳統的南部大本營，並佔領重要邊境口岸，從資金短缺的政府手中奪走海關收入。

塔利班早在數月前向農村地區的哨站着手，包圍糧食和彈藥耗盡的政府軍，承諾他們投降並留下裝備就可保安全，逐漸控制更多道路，繼而是整個地區。

隨着塔利班的焦點轉向城市，阿富汗政府集結軍力保衛省會，並嘗試向軍閥等地區勢力求助，但似乎並不奏效，甚至有軍閥呼籲政府軍投降的情况發生。

（BBC/紐約時報/每日電訊報）