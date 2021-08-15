喀布爾勢危 美使館傳急毁敏感文件 美媒：中方待失守即改認塔利班政權

目前仍由政府軍控制的大城市，除了喀布爾外，就只剩東部的賈拉拉巴德（第五大），塔利班昨日攻陷第四大城市馬扎里沙里夫，但國際社會焦點都落在喀布爾身上。塔利班昨日確認，已攻陷距離喀布爾約50公里的戰略門戶普里阿拉姆（Pul-e-Alam），同時加強包圍喀布爾。

有外交消息人士向美國有線新聞網絡（CNN）上周五（13日）稱，情報評估顯示喀布爾在一星期甚至72小時之內即會淪為孤城，但強調不代表會攻入喀布爾。塔利班一名地方高層向《金融時報》表明要「像森蚺般纏繞喀布爾」，強調他們控制喀布爾和阿富汗政權是無可避免，「也許只差數星期」。

學者質疑總統已無力控制局勢

飽受爭議的總統加尼昨日發表預錄講話，強調重新集結兵力是首要任務，但有當地學者質疑，加尼已無力控制局勢。如今全國各地都有民眾湧入喀布爾尋求庇護，但在形勢惡劣下人心惶惶。軍人喀勒丁上周因為家鄉昆都士失守，帶着家人逃到喀布爾及參與保衛。他說：「喀布爾遲早會淪陷，因為保安部隊的士氣太弱了。政府並無真正支持他們。」

西方政府似也打定輸數，愈來愈多國家宣布撤走使館人員和曾提供援助的本地人。CNN等傳媒更指，美國駐喀布爾大使館的工作人員已奉令使用「包括燃燒箱、碎紙機、焚化爐、壓實機和重型設備」，緊急銷毁紙張、電子器材等敏感材料，以及「帶有大使館或機構標誌、美國國旗，或可被濫用作宣傳之物」，盡量減少美國足迹。

中方會見塔利班2號人物後改變態度

對比之下，中國似乎在準備接受塔利班接掌的現實。國務委員兼外長王毅上月底會見塔利班2號人物巴拉達爾率領的9人代表團，被視為中方改變態度的迹象。

美國老牌雜誌《美國新聞與世界報道》上周四（12日）報道，綜合了解中方評估的美國和外國情報消息人士所述，儘管中方公開施壓塔利班繼續跟加尼政府達成和平協議，但對阿富汗真實局勢的軍方和情報評估已令中方領導人準備好承認塔利班政權，關鍵前提是塔利班攻下喀布爾，推翻西方支持的加尼政府。

路透：中國將務實與塔利班打交道

路透社昨日分析文章也指，自王毅會見塔利班代表團後，官方論述也悄悄轉風向，以便北京他朝承認塔利班統治合法性時，民眾可以接受。報道指出，不像美國和俄羅斯，中國不曾跟塔利班戰爭，故將秉持不干涉別國內政和尊重領土完整的原則，務實地跟對方打交道。

中方對塔利班的最主要顧慮有兩點，一是擔心「東突厥斯坦伊斯蘭運動」等維吾爾族分離主義勢力會利用阿富汗作為基地，擾亂新疆，二是擔心阿富汗亂局禍連巴基斯坦、伊朗和其他中亞國家，不利「一帶一路」的發展。塔利班訪華時曾表明不會包庇東伊運等組織，同時歡迎中方投資。中國在阿富汗也有一定經濟利益，例如是對當地礦藏的興趣。

（路透社/法新社/CNN/美國新聞與世界報道）