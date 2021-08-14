藍氫灰氫非零排放 溫室氣體排放量更高

製藍氫過程會釋放甲烷

製造藍氫（blue hydrogen）需要從天然氣分離出氫氣及二氧化碳，然後再捕捉並儲存二氧化碳。康奈爾大學學者豪沃思（Robert Howarth）和史丹福大學學者雅各布森（Mark Jacobson）周四（12日）在期刊《能源科學與工程》（Energy Science & Engineering）發表研究，指出藍氫確實可控制部分碳排放，但碳捕捉過程也需要大量能源，而就算最先進的捕捉技術也難免會有二氧化碳外泄，另外製造過程也會釋放另一種同樣是溫室氣體的副產品甲烷。

報告指出，藍氫和灰氫（gray hydrogen，以蒸氣重整方式把天然氣裏的甲烷提煉出氫氣）的二氧化碳及甲烷總排放量，較天然氣、柴油或煤炭高，其中生產藍氫所產生的溫室氣體較燃煤多20%，較燃燒柴油多60%。

學者指只有當可以無限期儲存二氧化碳而不外泄到大氣層時，才可以把藍氫視作潔淨能源策略之一。豪沃思認為，不應把資金花在這類錯誤的氣候解決方案。

「風能太陽能產氫才算零排放」

各國都在尋求應對全球暖化的方法，其中美國參議院周二通過總統拜登的1.2萬億美元（約9.36萬億港元）基建法案中雖未提及藍氫，但當中80億美元（約624億港元）會用於設立最少4個「潔淨氫氣區域中心」。

豪沃思說：「這是對各政府的一個警號，唯一應該獲公帑用於投資的『潔淨』氫，是真正由淨零排放的風能和太陽能生產的氫。」

（法新社/衛報/華爾街日報/CNBC）