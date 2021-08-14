惹偏袒權貴質疑 青瓦台：為國家利益 三星舵手李在鎔假釋出獄

53歲的李在鎔是三星電子擁有者兼最高決策人，淨資產114億美元（887億港元），在福布斯全球富豪榜排名202位。他因牽涉朴槿惠政府的國政壟斷案，貪污賄賂罪成，去年1月18日被判監兩年半，扣減羈留日數，原定明年7月刑滿。不過周一經審議後，法務部長批准他假釋以便促進國家經濟。服刑只有207天的李在鎔，昨晨穿著灰黑色西裝離開首爾拘留所，在鏡頭前90度鞠躬，說：「令人民大眾非常擔憂了，真的是抱歉萬分。本人會好好聆聽大家對本人的擔心、批評、顧慮、重大期許，全力以赴。」他隨即返回三星電子總社。Newsis報道，他在公司處理了半導體與智能電話等主力產業方案等。

鑑於三星任何重要併購計劃等需要李在鎔簽字落實，商界等認為唯有讓他重返工作崗位，才能驅動這韓國最大集團作出重大戰略決策，帶動經濟。三星計劃在美國進行170億美元投資計劃或重大併購，包括建一家先進晶片工廠，以贏得更多美國客戶並縮小與行業龍頭台積電的差距，但遲遲未上馬。

民調顯示逾六成人贊成假釋

而它在美國建立生產基地，亦將有利三星生物製藥公司營運。後者已與莫德納達成生產疫苗協議。Realmeter民調顯示，逾66%受訪者贊成李在鎔假釋，大韓商工會議所、以至在韓的美國商會等俱曾促請文在寅特赦。

不過，韓國不少因為賄賂、貪污、逃稅或其他罪名遭判刑的財閥，多半在上訴後都能獲得減刑或緩刑，有部分人因為「對國家經濟的貢獻」獲認可，而獲得總統特赦，包括曾兩度遭定罪的已故三星集團會長李健熙（Lee Kun-hee），惹來偏袒權貴的質疑。青瓦台昨發聲明道：「反對的國民意見也是對的。可是另一邊廂，在嚴重危機情况下，特別是半導體與疫苗範疇，期望他（李在鎔）擔起重任，而要求假釋的國民亦很多。希望大眾接納這個為了國家利益的選擇。」

李在鎔仍有兩家子公司合併案、非法使用麻醉藥罪的官司未完，有機會因新的定罪而再入獄。

（彭博社/文化放送/Newsis）