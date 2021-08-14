英11年來最大槍擊案6死 警指不涉恐襲

德文郡和康沃爾郡警局稱在傍晚6時10分接報前往普利茅斯的基漢（Keyham）區，到場發現2男2女死亡，另一名疑為槍手的男子亦身亡，一名中槍女子則在送院後不治。警方稱，22歲槍手戴維森（Jake Davison）擁有槍牌，並認識屋內被殺的51歲女子，相信是「家庭糾紛」，但沒有證實部分傳媒所說死者是他的母親。警方稱，疑犯行兇後離開單位，沿逃再向其他人開槍，導致2男3女死亡，包括1名3歲女童，疑犯最後吞槍自盡，另有兩人受傷但沒生命危險。

警方表示，槍手行兇動機未明，但相信不是恐襲，並指他的社交平台帳戶顯示他喜歡槍械、極右政治和射擊遊戲，而且比較孤獨、被家庭排斥和仇恨女性。

他在自己的YouTube頻道發布的影片，大多數顯示他在健身室舉重，但亦有說及仇女言論，最後一段片於上月28日發布，稱感到被人生擊倒。

英國是全球槍械謀殺案比率最低國家之一，甚少發生嚴重槍擊案，今次是英國11年來最大宗的槍擊案。首相約翰遜在twitter發文，稱對慘劇中失去性命和受影響者和其親友致以慰問。

（路透社/法新社）