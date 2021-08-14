阿富汗急潰掀「西貢時刻」爭議 共和黨人乘機算帳拜登

所謂「西貢時刻」（Saigon moment），即指1975年4月南越首都西貢（現胡志明市）陷落前夕，華府在最後時刻展開史上最大規模的直升機疏散行動，帶走逾7000名在越美國公民以及南越和第三國公民。當時直升機在美國大使館屋頂慌忙撤走人員的影像，成為美軍敗走的象徵。

美國輿論數個月前已開始有阿富汗重演「西貢時刻」的說法，例如眾院軍事委員會共和黨籍的加拉格爾6月就警告，阿富汗或成為拜登政府的「西貢時刻」，又指阿富汗情况跟伊拉克很似，都是出於滿足競選承諾定出撤軍時間表，結果當地陷入混亂。拜登那時還宣稱不會在阿富汗看到相片的類似場面，但到拜登政府周四宣布緊急增兵到喀布爾協助撤人後，有關相片即在社交網絡瘋傳。

參議院少數派領袖麥康奈爾批評拜登政府如今「看來就像為喀布爾陷落作準備，拜登總統的決定帶我們衝入1975年西貢可恥陷落的更差續集」。

隨着塔利班攻城掠地速度遠超預期，將阿富汗亂局跟南越或伊拉克撤軍失敗比較的論述在美國輿論愈來愈多，而且不限於政治立場對立的保守派媒體。自由派有線新聞網絡（CNN）的國安分析家貝爾根提到正是時任副總統的拜登主持伊拉克撤軍的談判，直言拜登如今又在阿富汗主持「完全自作自受的潰敗」。有拜登政府官員也承認，阿富汗迅速崩析或損害總統的外交政策遺產，但白宮內部質疑前任的特朗普政府去年跟塔利班達成的撤軍協議才是罪魁禍首。

明報記者