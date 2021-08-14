塔利班攻陷第二大城 英美派兵撤使節 美官員料首都90日內淪陷 多國宣布關使館撤人員

塔利班周五宣布佔領南部城市坎大哈（Kandahar），當地官員和居民向法新社稱，政府軍已集體撤退到該市外圍的軍事設施。路透社引述官員指，政府軍仍控制坎大哈機場，後者是美軍這20年來在阿富汗的第二大基地。坎大哈是塔利班發源地，因其國際機場、農業及工業產出，以及作為阿富汗貿易中心之一，被視為極具戰略價值。

在鄰近伊朗的西部城市赫拉特（Herat），政府軍被包圍多日後周四撤出該市並撤退到一個地區軍營。塔利班亦攻下另外3個省會拉什卡爾加（Lashkar Gah）、瑙堡（Qala-i-Naw）和恰赫恰蘭（Chaghcharan）。與喀布爾省相鄰的洛加爾省（Logar）亦陷入激戰，法新社引述當地議員稱，首府普里阿拉姆（Pul-e-Alam）已由塔利班全面控制，該市距喀布爾僅50公里，被視為通往首都的重要門戶。

恐糧食問題釀人道災難 聯合國籲鄰國開邊境

阿富汗政府目前控制的重鎮除了喀布爾，還有位於北部的第四大城市馬扎里沙里夫（Mazar-i-Sharif）和鄰近巴基斯坦的第六大城市賈拉拉巴德（Jalalabad），但前者亦已被包圍。大批民眾為逃離戰事湧到喀布爾，世界糧食計劃署警告，阿富汗糧食短缺問題迫切，恐成人道災難，聯合國難民署呼籲鄰國保持邊境開放。

隨着局勢惡化，美國國務院發言人周四表示，未來數周會將阿富汗的外交人員縮減至只餘下核心人員，但強調大使館依然開放，美國將開始每天派機接走阿富汗傳譯員和曾為美國工作的人。國防部發言人同日指，將在48小時內派3000兵力到喀布爾，確保機場安全和協助撤走國民及多數大使館職員。國防部亦會調派一整個步兵旅級戰鬥隊，即約3500名士兵到科威特待命，以便有需要時迅速部署，另外約1000人會前往卡塔爾，協助加快為曾替美國工作的阿富汗人處理特殊移民簽證申請。

英國國防大臣華禮仕周四亦指，將派600兵力到喀布爾協助英國公民離開，他翌日受訪時稱，認為阿富汗「正邁向內戰」。美聯社引述消息指，加拿大亦計劃派特種部隊到阿富汗助大使館人員撤離。荷蘭政府表示，正縮減大使館人員和撤走阿富汗職員，若局勢惡化或可能關閉大使館，德國表示大使館會縮員到最低限度，芬蘭宣布撤走130名使節，丹麥和挪威更表示將關閉大使館並撤走人員。

《紐約時報》引述華府和軍方官員稱，有美國官員擔心喀布爾恐在30天內淪陷，但強調只是其中一種可能情况，他們認為若阿富汗政府軍能集結力量作出更多抵抗，仍有可能防止喀布爾淪陷。該報亦引述3名美國官員指，美方談判代表正向塔利班表明，若塔利班未來想作為阿富汗政府一部分獲得美國財政援助，就須確保美國大使館安全。

（路透社/法新社/紐約時報/BBC）