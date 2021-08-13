分配不均 全球數百萬計疫苗過期浪費

專家促世衛協調助窮國

富裕國能採購的疫苗較多，相對未及用完而過期的疫苗亦不少，如美國北卡州估計有80萬劑疫苗將到期。棄置成為主要的處理方法，以色列有8萬劑將到期的輝瑞-BioNTech疫苗定於7月底銷毁；荷蘭有醫生推算全國有20萬劑牛津-阿斯利康疫苗面臨類似命運。

荷蘭萊頓大學醫療中心醫生莫克-卡那莫里（Dennis Mook-Kanamori）上月跟其同事已棄置600劑疫苗，預計到本月底再有8000劑要丟棄。除非情况有變，否則到10月儲存在萊頓的全部1萬劑疫苗都要丟掉。荷蘭政府選擇任由疫苗到期而不打算送出國，稱基於法律及物流因素而不能把疫苗給別國。

然而非洲的新冠疫苗供應問題不僅在於數量不足，物流運輸亦影響民眾接種情况。據世衛數據，截至8月9日在非洲有近47萬劑不同藥廠生產的新冠疫苗過期。世衛的非洲地區的免疫及疫苗發展協調員米伊戈（Richard Mihigo）稱，大部分運抵非洲的疫苗有效期都很短，運送延誤令部分國家要趕在短時間內分派疫苗。《華郵》舉例非洲西部國家貝寧（Benin）花3個月時間努力分發疫苗，到7月仍棄置了5.1萬劑。

有專家希望世衛主導的「COVID-19疫苗全球獲取機制」（COVAX）或其他雙邊協議，協助令疫苗到期前送到有需要的地方，但問題亦涉及有關國家對疫苗的需求及是否願意接收。莫克-卡那莫里以納米比亞為例，他可安排8000劑疫苗下周送抵當地，但問題在於該國無意接收。

（華盛頓郵報）

（新冠疫情）