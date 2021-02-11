CDC強烈建議孕婦打針 指疫苗不增流產風險

孕婦一旦感染新冠肺炎，引發重症及併發症風險較高，包括流產和胎死腹中，但據CDC數據顯示，美國目前只有23%孕婦接種了最少一劑新冠疫苗。CDC總監瓦倫斯基（Rochelle Walensky）周三在聲明中說：「新冠疫苗安全有效，我們在面對傳染力更強的Detla變種病毒，以及見到未接種疫苗的孕婦出現嚴重後果下，增加接種率更為迫切。」

CDC分析了2500名婦女的安全數據，顯示在懷孕20周前接種最少一劑同屬mRNA新冠疫苗的BioNTech-輝瑞（下稱BioNTech疫苗）或莫德納（Moderna）疫苗的婦女，沒有增加流產風險，分析發現接種者流產率約為13%，屬於正常範圍之內。

港建議接種mRNA疫苗

雖然科學家在疫苗測試時，未將孕婦納入研究對象，但專家表示，之後在現實環境中有數萬孕婦陸續接種了疫苗，不僅顯示疫苗安全，且懷孕期間接種疫苗還可對新生嬰兒產生保護力。美國最近孕婦確診個案上升，在接種率較低的州份，因染疫入院的孕婦人數超過疫苗推出前。美國還有使用了腺病毒載體技術的強生新冠疫苗可供接種。

香港婦產科學院指出，計劃懷孕、產後或哺乳期的婦女，可因應其年齡及臨牀風險組別，接種屬mRNA新冠疫苗的「復必泰」。至於目前在香港提供的科興疫苗屬滅活疫苗，其使用於孕婦和哺乳期婦女的安全數據至今尚未在醫學文獻中公布，因此目前不建議婦女在懷孕和哺乳期間接種。

此外，美國傳媒周三引述消息人士報道，美國食品及藥物管理局（FDA）最快周四緊急授權免疫力較弱的人士可接種第三劑BioNTech或莫德納疫苗，增強保護力。法國自4月起已為免疫力低人士提供加強劑疫苗，德國和匈牙利最近亦跟隨。

加州强制教職員打針 全美首例

為遏止病毒蔓延，加州州長紐森（Gavin Newsom）周三宣布，州內全體教師及學校職員必須接種新冠疫苗，否則要每周接受病毒檢測，是全美首個州份要求所有教師接種。新政策適用於公私立學校。加州學校即將開學，身為4孩之父的紐森說：「我認為這是正確的做法，是保持學校可持續開放的方法，並解決像我這樣的父母對年幼孩子的首要憂慮。」加州目前部分校區已發出類似的接種要求。

（衛報/紐約時報）

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