前總統涉種族滅絕 蘇丹允交國際刑事法院

ICC在2009年通緝現年77歲的巴希爾，指控他在達爾富爾地區犯下種族滅絕、戰爭罪行和危害人類罪；2003年的衝突由於非阿拉伯裔叛軍組織不滿遭巴希爾的阿拉伯主導政府有系統地歧視而起。聯合國指衝突導致30萬人死亡，250萬人流離失所。

達爾富爾衝突 巴希爾難脫關係

蘇丹國營傳媒SUNA引述蘇丹外長邁赫迪（Mariam al-Mahdi）報道，後者稱內閣決定把被通緝官員交給ICC，但仍需要目前由軍民組成的執政「主權委員會」批准。蘇丹當局有此決定之際，ICC首席檢察官卡里姆‧汗（Karim Khan）正到訪蘇丹，周三跟主權委員會的正副主席會面。目前未知巴希爾會被引渡至海牙受審或留在蘇丹，不過聯合國的蘇丹問題特別代表佩爾特斯（Volker Perthes）周三指ICC可協助就達爾富爾事件成立特別法庭，但沒提供更多細節。

蘇丹過渡政府「主權委員會」曾表示會交出巴希爾，但困難之一是蘇丹並沒簽署《國際刑事法院羅馬規約》（Rome Statute）。及至上周，蘇丹內閣正式簽署此規約，被視為對巴希爾可能要面對審訊踏出一步。

巴希爾鐵腕管治蘇丹30年，直至2019年在民眾連串示威及軍事政變中下台，現囚於喀土穆的高度設防監獄。去年7月起他就1989年因政變上台而受審，罪成可被判死刑。美國國務院發言人普萊斯周三歡迎蘇丹內閣計劃交出巴希爾及其他前官員的決定。

（法新社）