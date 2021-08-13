塔利班逼近首都 政府軍撤換參謀長

加茲尼距喀布爾僅150公里

東部城市加茲尼位於連接喀布爾和第二大城市坎大哈（Kandahar）的公路上，攻下加茲尼被視為增加最終奪取喀布爾的可能。當地官員向《衛報》證實，塔利班周四上午控制加茲尼，並闖入市內監獄釋放約400名囚犯。南部的坎大哈周三亦陷入激戰，塔利班聲稱佔據該市一個監獄，另一南部重鎮赫爾曼德省首府拉什卡爾加（Lashkar Gah），塔利班也接管當地的警察總部。

現時全國34個省份首府中，塔利班控制了近三分之一。面對塔利班強勢進逼，總統加尼（Ashraf Ghani）周三撤換陸軍參謀長艾哈邁德扎伊（Wali Mohammad Ahmadzai），任命特種部隊指揮官阿里扎伊（Haibatullah Alizai）接替。艾哈邁德扎伊6月才出任參謀長，但此後塔利班不斷強攻，許多政府軍投降或逃走，近幾周逾35萬特種部隊成員奮力抵抗。加尼周三抵達北部城市馬扎里沙里夫（Mazar-i-Sharif），就如何保衛該市，與兩名軍閥舉行危機會議。塔利班已逐步進逼人口約50萬的馬扎里沙里夫。據美國駐喀布爾大使館網站上的通告，美國政府昨呼籲在阿的美國公民立即利用可行的商務航班離開當地。

美使館籲公民即離阿富汗

法新社昨引述消息人士報道，阿富汗政府在卡塔爾多哈舉行的談判中提出分享權力，換取塔利班停火，「阿富汗政府已經向負責調解的卡塔爾提交建議，容讓與塔利班分享管治國家的權力，換取停止國內的暴力」。不過有份斡旋的巴基坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）周三表示，3至4月個月前塔利班領袖曾到訪巴國，他當時試圖游說對方與阿富汗政府和談，但塔利班領袖表明，只要加尼仍在位，就不會與阿國政府對話。

德國外長馬斯昨表示，倘若塔利班奪回政權全面執政，使阿富汗成為實施伊斯蘭教律法統治的哈里發國，德國將停止金援阿富汗。德國每年金援阿富汗4.3億歐元（約39億港元），排在前列。

（衛報/BBC/法新社/華爾街日報）