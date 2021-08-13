官媒入主操控輿論 新聞自由指數新低

立法操控公共電視台人事任命

波蘭國會周三通過媒體法案，立法阻止非「歐洲經濟區」股東擁有波蘭傳媒公司的控股權，此舉只是PiS執政後針對新聞自由一連串事件的延續，該國早在2016年通過新媒體法，賦予政府直接任命或開除公共電視及電台廣播機構主管的權力，直接控制公共電視機構波蘭電視台（TVP）運作。從那時起，當地新聞報道方式出現變化。研究發現TVP有系統地塑造執政黨的正面形象，經常使用「改革」、「主權」、「強大」、「英雄」和「愛國」等字眼，使用「令人震驚」、「醜聞」、「挑釁」和「政變」描述反對派。無國界記者（RSF）也發現波蘭傳媒對去年總統選舉的報道偏頗，官媒公開支持總統杜達競逐連任，同時積極抹黑杜達的對手恰斯科夫斯基（Rafal Trzaskowski）。

徵收「團結稅」打壓獨立媒體

當局還不斷通過國營企業收購傳媒機構，堅稱符合國家利益，今年國營石油公司Orlen收購本由德國企業經營的波蘭媒體集團Polska Press；獨立媒體也遭攻擊，例如政府建議對廣告收入加徵2%至15%的團結稅（Solidarity Tax），政府表示有關計劃有助於為醫療保健和文化項目籌集資金，但新聞界人士認為，此舉威脅到他們的生存，部分媒體曾於2月短暫停運，抗議稅收方案。

（衛報）