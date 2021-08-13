東歐兩國與歐盟分歧 布魯塞爾「閂水喉」逼就範

歐盟7月起發放復蘇基金，其中包含確保資金不會被用於貪污的附帶要求。波蘭和匈牙利向來是歐盟資金的主要淨接收國，但歐盟委員會7月將匈牙利申請70億歐元（約639億港元）的審查期限延至9月底，其司法專員賴恩德斯（Didier Reynders）指出，除非匈牙利作司法改革和保證調查貪污案，否則不會批准其復蘇計劃。波蘭亦申請近400億歐元（約3654億港元）資金，雖然審查期限已過，但談判仍在繼續。今次延遲向波蘭和匈牙利發放復蘇基金，被視為歐盟委員會迄今最進取舉動。

兩國批歐盟强加西歐價值觀

歐盟與兩國多年來就同志平權等議題爭議不斷，兩國保守派批評布魯塞爾日益嘗試利用權力，將西歐社會價值觀強加當地。匈牙利通過法案禁止校園內傳播性小眾相關內容，成6月歐盟峰會一大爭議，歐盟委員會對匈牙利提出訴訟，稱法案違反歐盟條約保障的平等待遇，匈牙利政府則主張法案保護父母控制子女性教育之權利。

歐盟7月發表法治報告，狠批波蘭和匈牙利削弱法治，包括向傳媒施壓和損害司法獨立。以波蘭為例，執政法律與公正黨推行多項司法改革，但不少內容備受爭議，如在最高法院設立可處分法官的「紀律分庭」，有反對聲音質疑是打壓獨立法官。歐盟最高仲裁機構歐洲法院上月中裁定，紀律分庭未能保證免受立法和行政機關影響，不符歐盟法律。惟波蘭憲法法院指歐洲法院的臨時禁制令不符波蘭憲法，裁定不具約束力。歐盟官員憂慮，波蘭無視歐盟法院裁決恐開創先例，破壞整個歐盟規則。隨着歐盟威脅對波蘭罰款或扣起部分資金，法律與公正黨黨魁上周宣布將解散紀律分庭。

（華爾街日報/紐約時報/路透社）