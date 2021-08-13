波蘭限制非歐洲資金擁傳媒 掀示威 政府稱防外力控制 輿論轟遏新聞自由

波蘭國會下議院周三表決，以228對216票通過這項媒體法案，阻止非「歐洲經濟區」（EEA，包括冰島、列支頓士登、挪威，以及歐盟成員國）企業持有波蘭傳媒公司超過49%股權，外界普遍視之為針對國內美資獨立電視台TVN，TVN旗下新聞頻道TVN24經常批評波蘭政府。TVN24的母公司TVN由美國媒體集團Discovery通過一家在荷蘭註冊的公司擁有，TVN是美國在波蘭的最大投資項目，估計價值超過10億美元（約78億港元）。新法意味TVN24於9月26日到期的牌照，可能不獲續發，也迫使Discovery須出售持有TVN的多數股份。

美資頻道首當其衝 美卿發聲

PiS聲稱，新法對於阻止具有敵意的外國勢力掌控廣播電視公司有必要性，且符合其他歐洲國家規範。反對派公民綱領黨國會議員謝蒂納（Grzegorz Schetyna）在社交平台批評說：「今天的表決是對自由的攻擊，是對獨立於政府的媒體的攻擊。」TVN呼籲參議院和總統杜達駁回法案，並阻止其成為法律，稱這次表決「是對言論自由和媒體獨立的空前攻擊」，又指這影響波蘭在國際舞台上作為一個民主國家的未來，以及在投資者眼中的可信度。

波蘭政府針對TVN電視台之舉動，或導致波蘭和美國關係轉趨緊張。美國國務卿布林肯發聲明說，美國對這項立法草案「深感不安」，警告威脅媒體自由，也可能破壞該國的投資環境。波蘭前總理、歐洲理事會前主席圖斯克（Donald Tusk）形容，該法案是「回歸共產主義模式」。

副總理被炒 執政聯盟分裂

PiS議員聲稱必須修改法律，以防來自非民主國家的公司控制波蘭傳媒。PiS黨魁卡欽斯基（Jaroslaw Kaczynski）上周六（7日）指出，波蘭須保護自己免受洗黑錢者和「毒品企業」進入傳媒行業。然而，反對派及執政聯盟內部的協議黨反對立法，PiS的波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）周三解除身兼協議黨黨魁的副總理高雲（Jaroslaw Gowin）職務，導致執政聯盟分裂。高雲曾與莫拉維茨基在媒體法案等問題上衝突，他警告新法會損害波蘭形象及投資環境。

國會表決前夕，全國80個城鎮周二（10日）均有民眾示威，反對表決媒體法。反對者稱立法可能導致TVN關閉。

在首都華沙，民眾揮舞標語，寫着「媒體自由、人民自由、波蘭自由」等口號。一名設計師說：「若這事發生了（TVN24 失去執照），那就是終結，波蘭將沒有民主，沒有言論自由」。另有批評者認為，波蘭政府正採用匈牙利總理歐爾班的策略。匈牙利公共媒體機構很大程度上已成為政府的喉舌，其他傳媒機構要不是被迫關閉，就被親政府的利益集團接管。

（金融時報/路透社/衛報）