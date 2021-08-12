性醜聞辭職「止血」 科莫未除被調查威脅

面臨被禁止再任州政府職

科莫周二在長20分鐘的電視演說上，稱從未對任何人有越界行為，但稱「未有注意到有關界線被重劃的程度，對於世代之間及文化上的轉變未能完成理解，對此不應有任何藉口」。他向控訴他性騷擾的女性致歉，說：「當前情况下，我能協助的最佳方式就是卸任，讓政府回歸治理。」州長之職14天內將由女副州長胡楚爾（Kathy Hochul，圖）接棒。

現年63歲的科莫律師出身，曾任美國房屋及城市發展部長、紐約州檢察總長。他自2011年起出任紐約州長。他領導抗疫有方，政途原本一片向好。惟今年初，他被揭去年涉嫌蓄意壓低護理院的新冠死亡數字。去年底，他亦遭多名女性指控性騷擾。州檢察總長上周公布調查報告，指科莫以不當言語和強行擁抱、親吻、觸摸騷擾最少11名女性，涉嫌觸犯多項法律。報告公布後，民主黨大老紛與科莫劃清界線，要求他下台。

如今科莫在四面楚歌之中「跌落神壇」，未能追平其父做滿3任紐約州長的成就，其長達40年的政治生涯也可能劃下句點。

（法新社/中央社/華盛頓郵報）