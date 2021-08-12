性醜聞辭職「止血」 科莫未除被調查威脅

【明報專訊】美國紐約州州長科莫被指控涉嫌性騷擾11名女子，遭多名民主黨人包括總統拜登勸告下台，最終他在周二（10日）請辭。科莫請辭雖可避免州眾議院藉彈劾將他免職，但不等於針對他的彈劾調查就此結束。數名州眾議院的司法委員會成員周二表示，他們正討論彈劾調查工作應否繼續。若被州眾議院通過彈劾，科莫可能會被禁止尋求再擔任州政府職務，及會在州參議院面對審訊。
面臨被禁止再任州政府職
科莫周二在長20分鐘的電視演說上，稱從未對任何人有越界行為，但稱「未有注意到有關界線被重劃的程度，對於世代之間及文化上的轉變未能完成理解，對此不應有任何藉口」。他向控訴他性騷擾的女性致歉，說：「當前情况下，我能協助的最佳方式就是卸任，讓政府回歸治理。」州長之職14天內將由女副州長胡楚爾（Kathy Hochul，圖）接棒。
現年63歲的科莫律師出身，曾任美國房屋及城市發展部長、紐約州檢察總長。他自2011年起出任紐約州長。他領導抗疫有方，政途原本一片向好。惟今年初，他被揭去年涉嫌蓄意壓低護理院的新冠死亡數字。去年底，他亦遭多名女性指控性騷擾。州檢察總長上周公布調查報告，指科莫以不當言語和強行擁抱、親吻、觸摸騷擾最少11名女性，涉嫌觸犯多項法律。報告公布後，民主黨大老紛與科莫劃清界線，要求他下台。
如今科莫在四面楚歌之中「跌落神壇」，未能追平其父做滿3任紐約州長的成就，其長達40年的政治生涯也可能劃下句點。
（法新社/中央社/華盛頓郵報）
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