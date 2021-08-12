破紀錄47億元加密幣被盜 鎖定黑客IP 交易平台交涉追討

Poly Network萬計用戶受影響

據Poly Network公開的資料，被盜的加密貨幣包括有2858個價值2.67億美元的以太幣（Ether）、6610個價值逾2.52億美元的幣安幣（Binance），以及價值8500萬美元的USDC加密貨幣。被盜加密貨幣的價值截至周二早上總值約6.04億美元。

今次事件有數以萬計人受影響，Poly Network表示，希望跟涉事黑客接觸討論解決方案，並要求歸還加密幣，稱黑客所盜金額為歷來最多，各國執法部門會視為一宗重大金融罪行及展開調查。

專家料策劃已久有組織攻擊

網絡保安公司SlowMist的研究員稱，黑客把盜來的加密幣轉移到3個不同地址，已找到黑客電郵、IP地址和裝置指紋（即電子裝置被網站所收集累積的資訊，用於識別裝置）。SlowMist又表示，今次或是一次經長時間準備的有組織攻擊。

發行USDT加密幣（亦稱泰達幣Tether）的公司Tether在黑客攻擊PolyNetwork後不久，就凍結與懷疑涉事黑客的加密幣錢包有關、價值約3300萬美元（約2.57億港元）的USDT加密幣。Poly Network呼籲其他加密幣交易平台封鎖來自與涉事黑客有關錢包地址的加密幣，加密幣交易平台Binance行政總裁表示正協助Poly Network處理事件。

今次Poly Network損失加密幣總值，較加密幣平台Mt. Gox在2014年因黑客攻擊而損失總值約4.6億美元（約36億港元）的加密幣更高。法新社引述分析公司CipherTrace數據指出，今年截至4月加密幣盜竊、黑客入侵和詐騙涉及金額達4.32億美元（近33.7億港元）。

（彭博社/福布斯/法新社）