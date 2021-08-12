阿國首都恐90天內失守 美研使館後路

塔利班6天奪9省會

CNN引述知情人士報道，塔利班奪地速度遠比美國官員預期快，使形勢更加緊迫，亦令美國要加快評估使館安全。《華盛頓郵報》周二引述美國官員報道，美軍現評估首都喀布爾會在90天內陷落。今年較早時候，美國駐喀布爾大使館已減少了外交官數目，消息人士稱，國務院正討論是否進一步縮編，目前正整理必要人員名單，很可能未來幾天或幾周就會進一步撤走部分人員。

國防部一名官員向CNN表示，軍方普遍贊成減少駐阿富汗大使館人數，因為一旦必須撤離會較容易。該官員指出，若最終下令撤員，美軍計劃派遣地面部隊，確保大使館、機場及大使館與機場之間的陸空安全，這是向塔利班發出不要干預的信息。對於有關縮編計劃，美國國院發言人普萊斯（Ned Price）表示，國務院每天都在評估當地威脅，以確定如何繼續確保大使館人員安全。

美軍今年5月開始撤離阿富汗，目前已完成95%撤軍，預計8月底前完成。隨着美軍撤走，塔利班加強攻勢擴大版圖，有地方議員周三表示，塔利班已攻下東北部巴達赫尚省（Badakhshan）首府法扎巴德（Faizabad），是不足一周內佔領全國34個省會中的第9個。歐盟官員周二表示，塔利班現時控制65%國土，並正試圖奪下喀布爾。

美國總統拜登周二表示，沒有後悔作出撤軍決定，他呼籲阿富汗領袖團結，為國家而戰，認為現時仍有機會打敗塔利班。他說，美國一直兌現對阿富汗的承諾，包括為阿軍提供空中支援、裝備和糧餉，並確保其空軍具備作戰能力。

（CNN/BBC/路透社）