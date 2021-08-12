偷渡者作政治武器 古巴土耳其摩洛哥有先例

「馬列爾事件」古巴人湧佛州

1980年長期受美國貿易禁運的古巴經濟嚴重衰退，時任領袖卡斯特羅宣布允許不滿現狀的人離開古巴，觸發逾12萬人從馬列爾港前往美國佛州，成時任美國總統卡特的政治難題，這股難民潮在同年10月美國和古巴達成協議後才告一段落。

除了古巴，時任海地總統阿里斯蒂德（Jean-Bertrand Aristide）1991年遭軍事政變推翻後，作為爭取美國軍事介入的手段之一，他在1994年拒絕美國要他勸阻海地人前往美國的要求。面對海地僑民在美國發起大型示威等壓力，美國同年軍事干預，讓阿里斯蒂德復任總統。

有時單靠威嚇就能得逞，如利比亞領袖卡扎菲在任時多次威脅停止與歐盟就移民問題合作，2004年起成功令歐盟同意解除制裁、提供財政援助及設備助移民執法等，2011年利比亞內戰之初亦曾再以難民為籌碼，要求歐盟停止支持示威者。

卡扎菲曾牽制歐盟得逞

近年大批敘利亞內戰難民和中東移民湧入歐洲，歐盟2016年與土耳其達成協議，提供資金換取後者阻截難民入歐，但土耳其總統埃爾多安多次威脅施壓歐盟提供援助、承諾重啟土耳其加入歐盟談判等，包括去年2月宣布不阻止難民入歐，令大批難民湧到希臘。今年5月，摩洛哥為抗議西班牙允許分離主義武裝組織「波利薩里奧陣線」領袖在該國就醫，放寬邊境管制，結果數千北非移民湧入西班牙飛地休達（Ceuta）。

專研「偷渡者武器化」的美國塔夫茨大學教授格林希爾（Kelly Greenhill）分析，1951至2006年間，至少有56次以大批偷渡者作為非軍事影響手段的嘗試，在其中73%個案，施壓者成功達到部分目的。

（華盛頓郵報/紐約時報）