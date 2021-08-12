歐盟3國轟白俄放偷渡者 指為報復制裁 多來自中東南亞非洲 立陶宛今年截逾4000人

立陶宛今年已截獲4110名來自白俄的非法入境者，是去年全年74人的55倍，大部分來自伊拉克、阿富汗等中東及南亞非洲國家。國會周二通過議案，在接壤白俄的670公里邊境中的508公里，興建4米高、頂部有鐵絲網的金屬圍欄，將耗資1.52億歐元（約13.85億港元）。內政部長比洛泰特（Agne Bilotaite）說：「沒有這道實體屏障，就不可能保護我們的邊境……我們必須盡快擁有強大而可靠的接壤白俄邊境。」國會同時通過容許軍方部署邊境阻截偷渡者並將他們送回白俄。

影片指白俄載偷渡者赴邊境

立陶宛指控白俄刻意安排飛機從國外接載這些偷渡者，然後再送到邊境，方便他們徒步越境，目的是報復立陶宛支援白俄反對派和歐盟對白俄的經濟制裁，總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）直指白俄將偷渡者當作「武器」。白俄否認指控，但立陶宛公開歐盟「歐洲國際邊界管理署」（Frontex）拍攝到的影片，其中一段相信是白俄邊境防衛隊的車輛載着偷渡者到達邊境，防衛隊人員隨後以俄語和英語指示他們越境的方向，另一片段顯示白俄防暴警教導一班攜着沉重袋子的人如何步向歐盟邊境。

兩國關係本已因立陶宛接收多名白俄著名流亡反對派人士而欠佳，今年6月進一步惡化，瑞安航空一架客機由希臘飛往立陶宛期間，在白俄上空被迫降明斯克，機上一名白俄反對派記者隨後被捕。歐盟其後強對白俄的制裁，自此非歐盟人士由白俄進入立陶宛、拉脫維亞和波蘭的人數大增。伊拉克在經歐盟和立陶宛施壓後，上周已暫停本月初開始的部分來往白俄直航班機。進入立陶宛的偷渡者人數上周雖大減，但進入拉脫維亞和波蘭的人數卻同一時間在增加。

波蘭指白俄為報復庇護女跑手

拉脫維亞自上周五（6日）以來已截獲283名偷渡者，全年至今有343人。政府宣布周三（11日）起邊境進入緊急狀態，直至11月10日，讓軍方和警方加入支援邊境守衛，他們將要求非法入境者返回原居地，若拒絕的話會採取武力。總理卡林斯（Krisjanis Karins）說，緊急狀態意味接壤白俄的邊境已接近全面封鎖。波蘭本月首周也截獲破紀錄的491名偷渡者，較之前一周多9倍，全年至今截獲871人，遠多於去年全年的122人。當局指控白俄縱容偷渡者進入，是要報復華沙向參加東京奧運時被迫回國的女短跑手謝雯絲卡雅（Krystsina Tsimanouskaya）提供庇護的決定。

白俄拒收 中東偷渡者恐淪「人球」

這些大部分來自中東的偷渡者有可能變成人球。立陶宛目前將截獲的偷渡者安置在邊境的數個臨時拘留所，並向每人提供300歐元（約2730港元）和單程機票，鼓勵他們返回原居地，拉脫維亞則表明會驅趕偷渡者，白俄總統盧卡申科表明不會接收他們。

盧卡申科周一否認藉偷渡者勒索或恐嚇歐洲，只稱是被迫「根據其能力」回應外國壓力。他又暗示有其他「武器」在手，特別是威脅停止與美國合作打擊放射性材料走私。

歐盟輪任主席國斯洛文尼亞將於本月18日召開司法與內政部長會議，商討白俄問題和立陶宛邊境情况，指白俄的做法相當於「國家資助的偷渡者武器化」，嚴重威脅歐盟保安。

（法新社/路透社/衛報/BBC）