暖化加速 島國聯盟發聲明求救

渣打CEO籲企業主動減排

小島嶼國家聯盟（AOSIS）首席氣候談判代表布萊克-萊恩（Diann Black-Layne）周一在聲明中說：「殘酷的事實是即使我們將暖化升幅維持在1.5℃，我們仍會面對海平面上升半米的結果，但如果我們能阻止暖化幅度升至2℃，就能避免海平面長期上升3米，這關係到我們的未來。」聲明又稱，IPCC周一的報告證實，各國政府必須立即採取行動，以達致巴黎協定設下限制全球溫度較工業革命前高1.5℃以下的目標。IPCC的報告指出，全球正邁向在2030年就達到該升溫上限之路上，較3年前預測提前了10年。AOSIS由39國組成，包括古巴、牙買加、巴布亞新幾內亞及全球最低窪國家馬爾代夫等。

另外，聯合國氣候變化大會（COP26）將於11月在蘇格蘭舉行，渣打集團行政總裁溫拓思（Bill Winters）周二（10日）出席業界網上會議時表示，雖然他對COP26持樂觀態度，但企業不應指望各國會在峰會上達成協議，「即使有協議，但執行機制薄弱」，各機構應自行採取更多行動。渣打已承諾在2030年前達成營運淨零碳排放。

（路透社/法新社）