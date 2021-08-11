環保少女轟時裝業損環境 指「快時尚」剝削工人 業界「漂綠」假環保

通貝里（Greta Thunberg）周日在Instagram發布其登上Vogue封面的照片，相中她穿著的衣服由可持續及循環再造物料所造，可見她穿了超大號風衣，在森林裏撫摸馬匹。她受訪表示，自己對上一次買新衣是3年前，且是二手的，又稱會從認識的人那裏借東西。

「快時尚時裝」是指快速及低成本大量生產的時裝，以滿足季節潮流的需求。通貝里批評「快時尚時裝」透過剝削工人和犧牲質素以維持廉價銷售，亦加劇氣候變化。

聯國關注時裝業廢水碳排放

聯合國指出，時裝業被廣泛認為是僅次於石油業的全球第二最污染行業，排放的廢水佔全球總量逾20%。時裝業每年使用約930億立方米水，足以供500萬人所需，且該行業製造的碳排放量佔全球總量超過8%，較航空業和船運業加起來還要多。為回應有關批評，一些時裝品牌開始採取行動減少其「碳足迹」，不過通貝里指出，許多時裝公司在宣傳上花許多錢把其品牌描繪成「可持續」、「道德」、「綠色」、「氣候中和」和「公平」，令人看起來以為時裝業開始為環保承擔責任，但其實都只是「漂綠」的做法，她認為時裝業現行大規模生產方式及民眾消費模式不能達致可持續發展，必須作出「系統改革」。

北歐版Vogue認同通貝里的批評，稱他們與通貝里在可持續生活和環保上的價值觀相同。

通貝里促改革達可持續發展

通貝里2018年獨自在斯德哥爾摩的國會外示威，抗議政客在氣候變化問題上缺乏果斷行動，她的行動啟發全球多地的學生，仿效她定期舉行示威呼籲政府關注氣候變化。她又曾在聯合國氣候行動峰會上，痛斥世界領袖在應對氣候暖化不作為是出賣年輕人。

（BBC/euronews）