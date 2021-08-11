軍閥倒戈恐掀骨牌效應 喀布爾勢危

政府軍以往倒戈的大多是低層指揮官，周日在艾巴克（Aybak）叛變的阿茲米（Asif Azimi）卻是地方軍閥，堪稱迄今最高層級的政府軍叛變。當地官員透露，薩曼甘省長幾日前邀請阿茲米協防艾巴克，阿茲米應允並進城後不久即逃脫，周日晚上加入塔利班，「這令安全部隊感到恐懼而離開」。阿茲米曾是薩曼甘省參議員，代表塔吉克族政黨「伊斯蘭促進會」，後者在1990年代跟塔利班長期敵對，現任黨魁的父親拉巴尼當時為總統，被塔利班趕下台，在美軍攻入阿富汗後跟華府合作。

阿茲米向《華爾街日報》自辯稱，伊斯蘭促進會成立之切旨在促進伊斯蘭管治，但在美軍入侵後背棄這道路，「我們想要伊斯蘭政府，目前這個政府是美國的扯線公仔，任何人反對它，我們就會支持」。他指麾下有數百人跟隨自己蟬過別枝。分析指阿茲米此舉恐引發骨牌效應。

美國防部：阿富汗政府需自衛

連番戰場失利令被質疑任人唯親的總統加尼地位更見危急，有政府高層坦言，除非所有反塔利班政治力量能在共同戰爭方案之下團結作戰，否則喀布爾可能會在數星期內陷落。

美國國防部發言人柯比周一不諱言阿富汗要靠政府來守衛，「那是他們的軍事部隊，那是他們的省會和要守衛的人」，倘若政府軍未奮力作戰，美軍可做的「不多」。另外，美國國務院阿富汗和解特使哈利扎德將跟塔利班代表會晤，他稱會施壓對方停止軍事攻勢，以談判尋求政治解決方案。

（華爾街日報/衛報/路透社）