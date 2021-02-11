美加研究﹕莫德納抗Delta勝BNT

兩份報告周日（8日）上載至醫學研究論文預印本網站medRxiv，未經同行評審。其中一份分析美國梅奧醫院（Mayo Clinic）醫療系統逾5萬名患者的數據，發現莫德納疫苗今年初的有效率為86%，但到了7月，即Delta變種病毒成美國主流傳播的病毒株後，其有效率降至76%。同一時期，BioNTech疫苗有效率由76%跌至42%。帶領研究的麻省數據分析公司nference研究員孫達拉拉詹（Venky Soundararajan）指出，兩款疫苗仍有效預防患者住院，但在今年初接種這兩款疫苗的民眾或很快需要補打一針莫德納疫苗。

另一份研究分析加拿大安大略省199名護老院長者和職員的數據，發現在第二針後的2至4周，接種莫德納疫苗者產生的中和抗體水平，較接種BioNTech疫苗者多約3倍，應對變種病毒時尤其明顯。帶領研究的多倫多「盧嫩費爾—特塔嫩鮑姆研究所」研究員金格拉斯（Anne-Claude Gingras）指，長者或需較高劑量的疫苗、加強劑及其他預防措施。

BNT稱現無意針對特定變種

BioNTech周一稱，雖然正調整疫苗應對變種病毒，但假設未來有變種病毒取代Delta成為主流，現時改用專為特定變種病毒而設的疫苗或是錯誤決定，認為以現有疫苗為民眾接種加強劑是最佳策略，並強調實驗表明現有疫苗的第三針有效增強抗體，應付一系列變種病毒。

（路透社）

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