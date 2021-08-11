新加坡疫苗接種破七成 防疫鬆綁 目標下月達八成 入境者可望免檢疫

新加坡衛生部周一晚發表公告指出，截至周日逾386萬人已完成接種兩劑BioNTech-輝瑞（下稱BioNTech疫苗）或莫德納疫苗，相當於七成人口，達到專責小組今年6月訂下在國慶日（8月9日）前全國三分之二人口完成接種的目標；已接種最少一劑者有約437萬，相當於79%，另有約8萬人接種了中國科興疫苗。衛生部形容接種計劃取得「良好進展」。根據Our World in Data的數據，目前完成接種人口比例超過七成的國家或地區只有7個，包括阿聯酋、冰島和馬耳他等。另據香港政府網站，截至周一本港有51.9％人口已接種第一劑疫苗，已接種兩劑者佔人口40％。

為更方便民眾接種疫苗，從昨日起所有12歲及以上的新加坡人、永久居民與持長期證件者，都可毋須再預約，直接到全國26個提供BioNTech疫苗的社區接種中心接種。從本月2日起，18歲以上者已可直接到11個接種中心接種莫德納疫苗。

放寬堂食限聚 公衆地方下周免探熱

新加坡7月22日展開嚴格防疫後，昨日實施首階段放寬措施，食肆恢復堂食，完成接種者（12歲或以下小童不受此限）最多5人一枱，在咖啡店或小販中心等較為通風的場所，無論是否已接種疫苗都可堂食，每組最多兩人，但這些場地仍然禁止現場表演。另外，限聚令放寬至最多5人一組，包括每個家庭每次可以接待的人數也由2人增至5人。宗教場所每次可容許500名已接種者一起參與活動；喪禮每次出席者由20人增至30人，婚禮可達500人。下周四（19日）防疫措施將進一步放寬，公眾地方毋須再量體溫，辦公室可以恢復一半容量，圖書館和博物館容量由現時的25%增至50%，參加婚禮的已接種賓客人數增至1000人。

「與病毒共存」 不聚焦每日確診

衛生部長王乙康表示，預計到9月初，全國約八成人口將完成接種疫苗，跟當局早前的時間表一樣。按照計劃，屆時新加坡將鬆綁另一部分最嚴格的防疫措施，包括允許已接種旅客能夠入境免隔離，改以頻密篩檢取代強制居家隔離。

新加坡周一新增72宗病例，69宗屬本地感染，當中仍有20宗源頭不明。不過，在疫苗接種率持續上升下，新加坡和其他疫情更嚴重的國家如英國和美國，都正尋求過渡至與病毒共存的「新常態」模式。以美國為例，現時已有約一半州份減少通報新增個案，例如佛州就改為每周公布一次。新加坡貿工部長顏金勇、財長黃循財和衛生部長王乙康6月時發表文章，指出壞消息是新冠病毒可能永遠存在，但好消息是大家有可能在它存在下生活正常，就視之如流感或水痘，將來就算發現新冠確診病例，也不會再實行社區大規模檢測，而是依靠民眾恆常檢測和在確診時自我隔離，當局亦將不再聚焦於每日新增確診數字，而將把注意力集中在病重或死亡個案上。

（新加坡海峽時報/聯合早報/彭博社/CNN）

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