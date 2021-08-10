塔利班文宣戰 造勢助攻城 阿富汗政府避談失利 吹噓殺敵惹誇張質疑

4日陷6省首府 圍攻第四大城

塔利班上周五起一連4日奪取6省首府的控制權，最新一個是薩曼甘省的艾巴克（Aybak），當地長老以避免更多暴力為由勸走政府軍，令塔利班兵不血刃進城。目前落入塔利班控制的最大城市是全國第五大的昆都士，另一北部重鎮、巴爾赫省首府兼第四大城市馬扎里沙里夫（Mazar-i-Sharif）亦已被包圍。

散播民眾歡迎入城片段 營造民心所向

塔利班的軟性宣傳與軍事行動同步進行，《紐時》指該武裝組織近日發布進入不同省份時獲民眾支持的短片，以示民心所向，又營造勢不可擋的勢頭，發文呼籲政府安全部隊人員投降，承諾會予以人道對待。塔利班還在社交網站發文，將平民傷亡和基建損毀的責任歸咎於政府，以撇除自身攻勢的責任。

另一邊廂，阿富汗政府刻意淡化戰事失利，截至周日高官都未有公開承認有大城市失陷於塔利班，又嘗試打宣傳牌穩定民心。國防部周日就昆都士被圍困在Twitter貼文，強調安全和防衛部隊一向準備好保護當地，另外又不斷吹噓殺死數以百計塔利班武裝分子，但政府有誇張數字的先例——當局近期更宣稱重奪一些實際上從未落入塔利班手上的縣區，又謊稱重奪某些失陷地方。像在巴爾赫省，便有北部縣區的貨車司機揭發政府根本未作軍事行動，塔利班可隨意走動，《紐時》另外引述當地警方證實說法，這點跟政府吹噓重奪該縣區的說法完全不符。

阿富汗國防部繼續強調，政府計劃6個月內收復數百個被塔利班控制的地區，發言人稱策略是增加空襲塔利班的次數，先奪回重要地區，再嘗試攻下其他塔利班控制的地區。但《紐時》指這策略有違美國多月來「不要守住郊區」的建議。

塔利班的攻勢自美國宣布全面撤走而不斷加劇，外界憂慮阿富汗會迅速落入塔利班控制。

但美國前駐阿富汗大使克羅克（Ryan Crocker）周日預測指，塔利班應不會大舉攻擊首都喀布爾，故對比塔利班迅速奪取全國，更有可能發生的是阿富汗長期內戰。

（紐約時報/法新社/中央社/商業內幕）