福奇盼疫苗月內獲全面許可 助推強制接種

稱「非常支持」學校企業強制接種

福奇接受CNBC訪問時談到新冠疫苗全面批准的問題時說：「我希望——我並非預測——希望那（全面批准）是未來幾個星期內的事，在8月內（發生）。」目前美國為民眾接種的3款疫苗中，BioNTech-輝瑞（下稱BioNTech疫苗）、莫德納和強生都只獲緊急授權使用，但《華爾街日報》上周報道，FDA正考慮加快向BioNTech疫苗給出全面許可，有官員更盼最早可在下周日（15日）成事。福奇認為，全面批准的決定可望促使中學、大學、私人企業和商業場所等推行強制接種，「我對此非常支持」。

福奇接受《今日美國報》訪問時又回應未接種疫苗孩童上學的安全問題，強調一方面要促進更多教師等會與學生接觸的身邊人先接種疫苗，另一方面應促使孩童戴口罩。

美最大教師工會：強制打針應先談判

美國教師聯盟（AFT）主席溫加滕（Randi Weingarten）估計，該全美第二大教師工會已有約九成會員已接種疫苗。她說「出於個人良知」，她認為有需要跟各僱主合作，而非反對強制接種疫苗，「情况已變，12歲以下孩子不能接種疫苗成為我的重大考量」。全美最大教師工會「全國教育協會」（NEA）主席普林格爾也支持教師接種疫苗，但提醒任何強制接種措施都應先經過談判。

Delta肆虐美國，令當地染疫兒童數字顯著增加，例如田納西州上周預警指，10歲或以下患者佔該州新增個案逾一成，或令州內兒童病房在本周末爆滿。

（路透社/CNBC/今日美國報）

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