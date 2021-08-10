聯合國報告：1.5℃目標廿年內失守 減排難阻暖化 極端高溫暴雨更頻仍

IPCC由世界氣象組織和聯合國環境規劃署於1988年建立，擁有195個成員國，旨在提供關於氣候變化及相關風險的科學評估報告，並提出適應和減緩氣候變化的建議。

古特雷斯：「紅色警報」 籲停用化石燃料

周一發表的報告是IPCC當前評估周期的第一份工作組評估報告，參考了逾1.4萬項科學研究，內容指《巴黎協定》設下全球升溫限制在1.5℃內之目標，但這一目標大約在2040年就會被打破，比IPCC在3年前估計的快上10年。聯合國秘書長古特雷斯形容報告對人類是「紅色警報」，他呼籲立即停止使用煤炭等高污染化石燃料，「各國必須終結所有新化石燃料的探勘與生產，並把化石燃料補貼轉換成再生能源。」

報告指出，氣候系統的許多變化與日益加劇的全球變暖直接相關，其中包括極端高溫、海洋熱浪，強降水的頻率和強度增加，一些地區的農業和生態乾旱，強熱帶氣旋的規模，以及北極海冰、積雪和永久凍土層的減少。若不立即大幅削減二氧化碳和其他溫室氣體排放，到21世紀末平均氣溫可能會超過2℃。

海平面上升不可逆 北極融冰或每年一次

報告又指，海平面持續上升已「不可逆轉」。海平面將持續上升數百年甚至數千年，即使全球變暖限制在1.5℃內，海平面仍會平均上升約2至3米或更多。此外，極地冰蓋融化和海水受熱膨脹，導致海平面上升速度加快，科學家不排除到2300年海平面上升幅度可能超過15米。報告也預測在最樂觀的情况下，到2050年北冰洋的海冰在夏季將最少完全消失一次，該地區是全球變暖速度最快的地區。

報告主要作者、聖保羅大學環境物理學家阿爾塔索（Paulo Artaxo）表示：「我們正以這種方式傷害未來世代的氣候，這肯定會讓未來的社會經濟難題，比我們這一代更惡劣得多。」他認為把溫度的上升限制在1.5℃，將是不可能的。」

11月氣候變化大會 料197國提減排計劃

IPCC報告為11月在格拉斯哥舉行的聯合國氣候變化大會（COP26）奠定科學基礎，預計197個國家的代表屆時會提出減少溫室氣體排放的最新計劃。英國首相約翰遜表示，未來10年對於確保地球的未來將是「至關重要」，「我希望今天的報告將是一個警鐘，在11月格拉斯哥舉行的COP26之前，世界從現在開始就行動起來。」

COP26主席岑浩文在報告發表前表示：「這份報告將是迄今最嚴正的警告，人類的所作所為惡化全球暖化，我們不能再坐等2年、5年、10年，現在就是要採取行動的時刻，否則將時不我與。」岑浩文稱，最近數週發生多宗災難，包括歐洲與中國的水患，北美洲創紀錄的高溫，以及全球各地的山林大火，使全球暖化備受關注。瑞典環保少女通貝里（Greta Thunberg）則說：「當這些極端天氣事件發生時，許多人說，當權者需要什麼才能開始行動？他們在等什麼？」

（路透社/華爾街日報/法新社/BBC）