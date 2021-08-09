法23萬人示威反健康通行證 不滿擴至食肆及跨城交通 斥侵犯自由

法國上周六連續第4周出現示威，大批示威者聚集在巴黎、馬賽、尼斯和蒙彼利埃等大小城鎮的街頭，舉起「反對獨裁」等標語，高呼「馬克龍，我們不要你的健康證」等口號，其中在第三大城市里昂，警方發射催淚彈驅散示威者。內政部表示，全國有超過23萬人參加示威活動，是過去一個月來最高紀錄。

里昂爆衝突 警射催淚彈

法國上月21日已推行「健康通行證」第一階段措施，民眾如要前往戲院、博物館、運動賽事及其他文化場所，須出示已接種新冠疫苗或病毒檢測陰性證明。根據第二階段措施，實施範圍擴大到餐廳、咖啡店、醫院非緊急服務，以及乘搭跨城市的公共交通工具，其中乘搭高鐵和國內航班必須持有，但乘搭地鐵系統和郊區運輸系統則不必；若醫護人員在9月15日後仍未接種疫苗，有可能被停職。但外界關注餐飲業會否從嚴執行，法新社指許多餐廳東主無意拒絕展示健康通行證的客人光顧，質疑執法不是其責任。

法國此舉旨在遏制第四波疫情，並協助促進該國的經濟復蘇。法國衛生部數據顯示，7月底入住深切治療部的新冠患者中，每10人就有9人未接種疫苗。法國目前有55%人口已完成接種。

醫護稱寧停薪拒打疫苗

前日參與示威者除了左翼無政府主義者和極右激進分子，還有「黃背心」運動人士、反疫苗和認為「健康通行證」涉歧視的人。有參與巴黎示威的精神科醫護人員說：「寧願無糧出也不願被迫接種疫苗。」不少示威者批評馬克龍強行推出「健康通行證」是踐踏民眾自由。

法國最高憲法法院上周四裁定健康通行證未有違憲並且批准使用，法院形容這是公共衛生關切和個人自由之間的「合理權衡」。

（路透社/華爾街日報）

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