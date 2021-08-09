前僱員提刑事控告 指證紐約州長性騷擾

提出刑事控告的前僱員，是紐約州檢察總長詹姆斯上周發表獨立調查報告中，指控科莫性騷擾的11名女性其中一人。據調查報告，該名曾任職行政助理的前僱員指去年11月，科莫傳召她到官邸後帶她進入房間，關上門後將手伸到她的襯衫下，隔着胸罩觸摸她的胸部。

奧爾巴尼縣警長阿普爾（Craig Apple）上周六（7日）承諾會跟縣的地方檢察官辦公室合作展開全面調查，但表示現階段就調查提出時間表或評論科莫是否要接受問話，是言之尚早。科莫的代表律師格拉文（Rita Glavin）上周五反駁指有關調查從一開始就有偏見，稱調查工作是為了支持預定的論述。

專家：缺人證物證 起訴有難度

紐約州立大學水牛城分校法律教授、曾專責性侵案件的前紐約州檢察官奧林（Judith Olin）認為，該名前行政助理的指控可作為指證科莫強行觸摸她的輕罪，甚或佐證性侵的重罪指控，但因缺乏人證物證，任何起訴都是艱巨挑戰。

詹姆斯的報告上周二出爐後，總統拜登及多名民主黨人都要求科莫辭職，惟後者拒絕；民主黨紐約市長候選人亞當斯上周四亦表示科莫應該辭職。

（路透社/法新社/CNN/CNBC）