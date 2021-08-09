塔利班連奪阿富汗省會 美英籲國民撤離

【明報專訊】阿富汗繼扎蘭季和希比爾甘這兩個省會落入塔利班控制後，昆都士省首府昆都士市（Kunduz）有官員周日向美國有線新聞網絡（CNN）表示，塔利班已奪取昆都士市控制權，並佔領薩爾普勒省（Sar-e-Pul）首府薩爾普勒（Sar-e-Pul）的政府建築物。鑑於阿富汗局勢愈趨失控，美國駐喀布爾大使館上周六呼籲國民立即藉可行的商業航班撤離阿富汗。英國外交部上周五亦已更新外遊建議，呼籲國民離開阿富汗。
稱已佔領主要城市昆都士
路透社引述昆都士省議會議員周日表示，塔利班武裝分子已佔領昆都士市關鍵政府建築物，政府部隊續控制機場和他們的基地；這是塔利班首個取得控制權的主要城市。阿富汗國防部稱，部隊及後取回部分關鍵設施如昆都士國家廣播電視台總部。不過塔利班聲稱已控制全市各地，並取得軍車及武器。昆都士的醫療總監指塔利班與阿富汗部隊上周六在昆都士市的衝突，造成最少11名平民死亡，40人受傷。
薩爾普勒省議員則指塔利班亦奪取該省首府的政府建築物，官員須撤離到附近軍事基地。CNN引述的一名薩爾普勒省議員稱該市已落入塔利班手中，餘下一個有阿富汗保安部隊的基地已被武裝分子包圍。此外，北部塔哈爾省（Takhar）的首府塔盧坎（Taloqan）亦面對淪陷壓力，塔利班佔領部分政府建築後民眾出逃、當地爆發衝突。
塔利班在上周五和上周六短短24小時內攻佔兩個省的首府，包括上周五先奪下南部尼姆魯茲省的扎蘭季，翌日再攻下北部朱茲詹省（Jawzjan）首府希比爾甘（Sheberghan）。
美國部隊將於本月底完成撤出阿富汗，現仍繼續有空襲行動以打擊塔利班和提振阿富汗部隊士氣，但《金融時報》引述美國國防部官員指每天僅作「小量」空襲。有分析警告暴力升級將導致阿富汗曠日持久的內戰、國家分裂，首都喀布爾亦可能失陷。