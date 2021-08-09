塔利班連奪阿富汗省會 美英籲國民撤離

稱已佔領主要城市昆都士

路透社引述昆都士省議會議員周日表示，塔利班武裝分子已佔領昆都士市關鍵政府建築物，政府部隊續控制機場和他們的基地；這是塔利班首個取得控制權的主要城市。阿富汗國防部稱，部隊及後取回部分關鍵設施如昆都士國家廣播電視台總部。不過塔利班聲稱已控制全市各地，並取得軍車及武器。昆都士的醫療總監指塔利班與阿富汗部隊上周六在昆都士市的衝突，造成最少11名平民死亡，40人受傷。

薩爾普勒省議員則指塔利班亦奪取該省首府的政府建築物，官員須撤離到附近軍事基地。CNN引述的一名薩爾普勒省議員稱該市已落入塔利班手中，餘下一個有阿富汗保安部隊的基地已被武裝分子包圍。此外，北部塔哈爾省（Takhar）的首府塔盧坎（Taloqan）亦面對淪陷壓力，塔利班佔領部分政府建築後民眾出逃、當地爆發衝突。

塔利班在上周五和上周六短短24小時內攻佔兩個省的首府，包括上周五先奪下南部尼姆魯茲省的扎蘭季，翌日再攻下北部朱茲詹省（Jawzjan）首府希比爾甘（Sheberghan）。

美國部隊將於本月底完成撤出阿富汗，現仍繼續有空襲行動以打擊塔利班和提振阿富汗部隊士氣，但《金融時報》引述美國國防部官員指每天僅作「小量」空襲。有分析警告暴力升級將導致阿富汗曠日持久的內戰、國家分裂，首都喀布爾亦可能失陷。

（CNN/路透社/法新社/金融時報）