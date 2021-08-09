土耳其滅火兼「滅聲」 斥網絡求救帖播謊言

埃爾多安上周五（6日）提及近日湧現的社交網絡標籤「#幫忙土耳其」，稱那都是「由美國、歐洲和某些特定地方流出的可怕謊言」，而這情况反證了「土耳其強大」。

安卡拉的總檢察辦公室上周四發聲明，指相關部門調查社交媒體上分享有關山林大火的帖子，確定「某些假帳號」試圖「製造人民焦慮、恐懼、恐慌，以及羞辱土耳其政府」。土耳其通訊部主管上周初亦稱，境外一個中心精心策劃利用Twitter展開「救援行動」離間土耳其的人民和政府。

專家恐乘勢推資訊法遏異見

數碼權利專家阿克代尼茲（Yaman Akdeniz）擔心政府會推出針對假資訊的新法，進一步箝制社交媒體平台的異見聲音。

（法新社/土耳其每日晨報）