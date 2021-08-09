土耳其滅火兼「滅聲」 斥網絡求救帖播謊言

【明報專訊】土耳其山火肆虐近兩星期，該國不乏民眾在Twitter等社交網絡使用「#HelpTurkey」（#幫忙土耳其）的標籤發文，藉以求助或表達個人面對天災的無力感，以及質疑國家無法獨自滅火的憤怒等，然而事態正向政治風暴演變。總統埃爾多安抨擊涉及那些標籤的內容在傳播謊言和恐懼；檢察部門已着手調查。與此同時，傳媒監管部門以罰款威嚇電視台，使之不敢持續直播火災畫面或發表「引起恐懼和擔憂」的報道。很多電視台遵守命令，已減少報道火災傷亡和災情。
埃爾多安上周五（6日）提及近日湧現的社交網絡標籤「#幫忙土耳其」，稱那都是「由美國、歐洲和某些特定地方流出的可怕謊言」，而這情况反證了「土耳其強大」。
安卡拉的總檢察辦公室上周四發聲明，指相關部門調查社交媒體上分享有關山林大火的帖子，確定「某些假帳號」試圖「製造人民焦慮、恐懼、恐慌，以及羞辱土耳其政府」。土耳其通訊部主管上周初亦稱，境外一個中心精心策劃利用Twitter展開「救援行動」離間土耳其的人民和政府。
專家恐乘勢推資訊法遏異見
數碼權利專家阿克代尼茲（Yaman Akdeniz）擔心政府會推出針對假資訊的新法，進一步箝制社交媒體平台的異見聲音。