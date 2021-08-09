歐洲多國山火延燒 官稱「噩夢酷暑」 數十年來最嚴重熱浪 土耳其希臘重災

希臘大火10天 毁5.6萬公頃地

希臘最近處於30多年來最嚴重熱浪，氣溫可達47℃，國內冒出逾100股火頭；光是剛過去的周六（7日），24小時內便多了數十處火場。該國大火10天，燒毁了逾5.6萬公頃土地，相當於過去12年同時期平均值的33倍，摧毁了破紀錄廣大面積的叢林。其中第二大島嶼尤比亞（Evia）大火把天空染紅，北部的數千公頃原始森林遇焚，民居和財物化成灰燼，逾2000島民乘船撤離。另外包括奧林匹亞遺址等地的伯羅奔尼撒半島主要火場也疏散了5000人。有消防員對希臘《自由報》說，尤比亞島等地天氣炎熱加上火場釋出的熱力，滅火喉噴出的水柱、直升機投擲的水彈未達火場，便已蒸發。有地方官員用「聖經災難」來描述山火的猛烈。

首都雅典以北的火勢周日（8日）已經減弱，但當局警告未來幾日預計某些地區依然高溫、強風，克里特島（Crete）等很多地方仍有火災擴大或死灰復燃的風險。總理米佐塔基斯上周六表示，政府將以保障人命為首務，並承諾當這場「噩夢般的夏天結束時，將盡快收復損失」。英國、法國、瑞士等國皆已派出消防隊協助希臘滅火。

山火蹂躪土耳其西南沿岸

鄰國土耳其雖然前天下了一陣雨，西南部馬納夫加特（Manavgat）等處的火勢稍有紓緩，但瀕臨愛琴海的穆拉（Mugla）以及在兩座湖泊中間的伊斯帕爾塔（Isparta）的主要火場仍在乾旱高溫底下持續燃燒。總統埃爾多安稱這是數十年來最嚴重山火。農林部官員周六稱自7月28日全國81省的47個省共發生217場火，如今還有5個省13場火未熄。火舌蹂躪西南沿岸，燒掉了數萬公頃土地，導致8人死亡，數以千計居民、旅客疏散。

西伯利亞東北部森林93處火場

阿爾巴尼亞、克羅地亞、科索沃等巴爾幹國家和意大利上周也受山火之災，大片地區被野火燒焦。北馬其頓東部燒毁了3000多公頃土地，上周四（5日）宣布緊急狀態。俄羅斯北部的山火更燃燒了數周，上周六（7日）十數條村莊因火舌迫近而要疏散。當地官員表示，西伯利亞東北部薩哈-雅庫特（Sakha-Yakutia）的110萬公頃土地之間，有多達93個森林火場。

聯國報告列地中海「氣候變化熱點」

歐陸官民多把近日的火災與全球暖化及極端天氣掛鈎。法新社報道，聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）草擬的評估報告把地中海列為「氣候變化熱點」，提醒該區未來幾十年可能變得比全球平均氣溫高約20%，以致熱浪、乾旱、火災頻仍，有水資源短缺、生物多樣性減少之虞，威脅到該地區重要的農業、漁業和旅遊業。

（法新社/路透社/自由歐洲電台）