朝鮮雨災淹大片農地 恐加劇糧荒

朝鮮中央電視台上周四（5日）播出的畫面顯示，許多民宅遭滅頂，多座橋樑受損。報道指出，除民房嚴重受損、道路無法通行外，咸鏡南道有數百公頃農地被淹浸。朝鮮氣象局稱，從上周日至周二咸鏡北道部分地區錄得超過500毫米雨量，咸鏡南道這幾天的降雨量超過每月平均值，預計多區大雨會持續至周二（10日）。

朝鮮基建脆弱，一旦發生天災往往都會造成嚴重災情，森林濫伐也讓朝鮮更易洪水成災。朝鮮領導人金正恩6月才承認風災導致國家糧食緊張，今次水災令人憂慮國內糧食危機加劇。聯合國糧農組織上月就表示，朝鮮今年面對86萬噸糧食短缺。

不過，路透社上周五（6日）引述聯合國一份機密報告的摘錄指出，儘管朝鮮關注其經濟惡化，但當局今年上半年仍持續發展其核武及彈道導彈計劃，違反國際制裁。這份由獨立制裁監控小組提交給聯合國安理會的報告指出，平壤當局「持續從海外尋求這些核計劃所需的材料和技術」。報告又稱，朝鮮仍繼續藉海路出口煤炭和其他受制裁的商品，但數量都已大減，今年上半年石油產品的進口量明顯減少。

（法新社/路透社）