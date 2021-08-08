美佛州校區推強制口罩令 州政府資助拒遵學生轉校

7月增7萬兒童確診 佛州佔1/4

隨着新學年展開，學校防疫指引再成焦點。據美國兒科學會上周二發表的報告，在截至7月29日的一周，美國新增近7.2萬名兒童及青少年確診，是6月底的5倍，其中近2萬宗來自佛州。佛州有143名未成年患者需要住院，是全國最高。

佛州威脅停資助「戴罩」公校

美國疾病控制及預防中心（CDC）建議所有在學校的人戴口罩，但有6州禁止學區實施強制口罩令，包括疫情升溫的佛州和阿肯色州。佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）強調戴口罩或接種疫苗是個人自由，並在兩周前簽署行政命令，禁止公校強制師生戴口罩，威脅暫停向違反此令的學區發放資金。

阿肯色州叫停禁止強制口罩令

佛州教育委員會上周五表決，擴大「希望獎學金」（Hope Scholarship）範圍。該學券原意是供在公校受騷擾或欺凌的學生轉讀私校或其他公校。新通過的緊急命令是，當戴口罩等學區防疫指引對學生構成「健康或教育危險」，家長可申請該學券。同日，15名殘障兒童的家長入稟，控告德桑蒂斯的口罩行政命令侵犯聯邦法律賦予殘障人士的權利，並稱他們的子女一旦染疫，將面臨嚴重健康風險。

另外，阿肯色州法官上周五頒布臨時禁制令，暫停共和黨籍州長哈欽森（Asa Hutchinson）4月簽署生效、禁止學校和政府機構強制戴口罩的州法律，稱該法違憲並踰越州長權限。訴訟由兩名家長提出，另有學區提出的訴訟同時進行，包括開學兩周以來逾900名師生因有學生及職員染疫需隔離的馬里昂（Marion）學區。哈欽森曾稱後悔簽署禁令，並於上周召開特別會議，促立法機關重新審視禁令，允許在有12歲以下未能接種疫苗的兒童所在的地方強制戴口罩，惹來共和黨議員反對。

（華盛頓郵報/法新社/CNN/紐約時報）

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