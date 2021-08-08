日本內望：東京奧運的兩個平行世界 ／文：張望

7月23日，在位於市中心的JR東京站和有樂町，上百名日本民眾聚集在廣場興致勃勃地觀看航空自衛隊「藍色衝擊波」特技隊的飛行表演。這是令人覺得弔詭的一幕。因為東京此時正處於緊急狀態，新冠疫情尚未撲滅。果然，進入8月，日本全國新冠感染人數由於德爾塔（Delta）變種病毒的擴散而猛增至每日一萬多人，菅義偉政府面對奧運和疫情的雙重挑戰。

奧運政治任務間接令疫情加劇

東京在奧運期間似乎存在兩個平行世界。

一個世界是：歡慶奧運的東京。不像7月初，電視台不再花大篇幅報道疫情新聞，每天都是奧運賽事的轉播和對日本選手奪冠的歡呼。雖然感染人數日日上升，不少民眾竟聚集在奧運聖火旁拍照留念。對菅義偉政權來說，奧運是前朝安倍政府留下的重要政績，再加上安倍的勢力（俗稱3A：指安倍晉三、麻生太郎、甘利明）在自民黨內依然難以撼動，辦好奧運有利於9月的黨內總裁選舉和年內的眾議院選舉。

另一個世界是：疫情惡化的東京。進入8月，東京感染人數暴增至每日4000人左右。日本醫療專家指出，舉辦奧運在心理上給日本民眾錯誤信號，即：奧運都在舉辦，疫情不足為懼。民眾對政府的防疫呼籲毫不理睬，理由是：既然政府允許舉行跨國體育比賽，憑什麼限制普通民眾的跨縣行動自由？然而，8月愈來愈多的新冠患者令菅義偉政府疲於奔命，醫療資源短缺迫使政府決定收緊入院資格，引來國內朝野激烈批評。

疫苗是菅義偉的政治武器

在老謀深算的菅義偉心中，有一張連任首相的藍圖，其中的關鍵任務就是：辦好奧運平息疫情。而要平息疫情，疫苗成為了菅義偉心中的王牌。截至7月底，日本65歲以上老年人的疫苗接種率已超過八成。菅義偉7月6日在和負責選舉事務的二階幹事長會談時更明言：疫苗是未來政局的關鍵。可見，在政客眼中，疫苗不是保障人民生命的手段，而是維護國內政治地位的工具。

然而，菅的如意算盤可能遇到重大變數。8月初，日本媒體廣泛報道了美國疾病控制及預防中心（CDC）7月底公布的最新研究報告。該報告顯示，美國麻省一小鎮於7月意外爆發新冠疫情，其中74%的感染者是完成兩次mRNA疫苗接種的。而在入院的5名重症患者中，4名是完成疫苗接種的。這一最新數據顯示菅義偉抗疫公共政策的前提可能是錯誤的，即廣泛施打疫苗未必能遏止疫情擴散，病毒變種的速度快過人類疫苗研製的速度。

就是這樣，奧運期間菅義偉在兩個平行世界之間走鋼絲。如果他處理不慎，日本的政治版圖恐怕在未來兩個月出現重大變化！

關於CDC的最新報告，可參見以下官方網站：cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htm

張望

日本早稻田大學國際教養學部副教授